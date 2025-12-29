Controller
2025-12-29
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Om verksamheten
Tjänsten ingår i ekonomienheten som är en del av ekonomi- och kommunledningsavdelningen. Ekonomienheten arbetar för hela organisationen och i en nära dialog med våra förvaltningar. Ekonomienheten ansvarar för kommunens redovisning, centrala ekonomiadministration, beslutsstöd och förvaltning av ekonomisystem. Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som controller hos oss kommer du att arbeta både operativt och stategiskt med uppföljning-, analys-, budget och prognosarbete. I rollen ingår det att stötta verksamhetens chefer, projektledare och medaretare i ekonomiska frågor. I samband med uppföljning och budget kommer du att analysera och lämna prognoser som bland annat utgör underlag för strategiska beslut. Tillsammans med ledning och kollegor driver du utvecklings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet. Arbetet bedrivs både enskilt men även i grupp. Det borde passa dig som både trivs med att arbeta självständigt samt att samarbeta med kollegor. Arbetet kan innebära arbetstoppar i samband med bokslut-, budget- och prognosarbete. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid och enheten arbetar aktivt med digitalisering för att ständigt vara i framkant för att utveckla vår verksamhet. Idag har vi systemen Visma RoR, Visma BoP och Proceedo samt Hypergene. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller har motsvarande högskoleutbildning, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömner likvärdig. Du har även erfarenhet av ekonomiska analyser, uppföljning, budgetarbete och prognosarbete. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är också ett krav.
Vem är du?
Som person ser vi att du är självgående och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, vilket bidrar till ordning, kvalitet och ett väl fungerande arbetsflöde.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Sök gärna idag! Vi går igenom urvalet löpande och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdagen.
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Lönespannet är 39000-48000 Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Tf Lönechef
Anna-Karin Amérus anna-karin.amerus@harnosand.se 0611-34 80 62 Jobbnummer
9665046