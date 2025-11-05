Controller
Karlstads Energi
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart Värmland?
Hos oss på Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden - på riktigt. Vi verkar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning, och tillsammans med våra engagerade medarbetare driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör - i mötet med varandra, våra kunder och vår omvärld. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare är du en viktig del av något större.
Som arbetsgivare värnar vi om både din professionella och personliga utveckling. Hos oss får du goda möjligheter att påverka din vardag genom bland annat flextid, semesterväxling och arbetstidsförkortning. Vi erbjuder också generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både gemenskap och välmående.
Hos Karlstads Energi blir du del av en arbetsplats som uppmuntrar nyfikenhet, engagemang och utveckling. Vi är Karlstads största kommunala bolag - och här får du utvecklas, utmanas och göra verklig skillnad.
Är du redo att forma framtidens energi tillsammans med oss?
Vill du arbeta i en framtidsbransch som på riktigt gör skillnad - och bidra till ett mer hållbart samhälle genom att skapa ekonomisk trygghet och utveckling? Då kan du vara den controller vi söker till avdelningen för ekonomi och administration på Karlstads Energi.
Som controller får du en central roll i att analysera, följa upp och utveckla vår ekonomi. Du omvandlar siffror till insikter, stöttar beslutsfattande och bidrar till att skapa ett stabilt och hållbart ekonomiskt fundament för framtiden. Tillsammans med controllerchef och affärsområdeschef för elnät arbetar du för god ekonomisk styrning och långsiktigt hållbara affärer.
Rollen är både analytisk och kommunikativ - du fungerar som ett bollplank till verksamheten, ger ekonomisk rådgivning och hjälper till att skapa förståelse för ekonomiska samband. Har du dessutom erfarenhet av elnätsreglering ser vi det som ett stort plus, eftersom det ger extra förståelse för den miljö vi verkar i.
Hos Karlstads Energi blir du en del av ett engagerat team som tror på samarbete, nyfikenhet och arbetsglädje. Här får du inte bara ett viktigt uppdrag - du får också en arbetsplats där din kompetens värdesätts, dina idéer får ta plats och där du varje dag bidrar till något större.Dina arbetsuppgifter
I rollen som controller kommer du att ha ett brett och utvecklande uppdrag. Du ansvarar för att sammanställa, analysera och följa upp ekonomiska resultat och arbetar aktivt med att driva och utveckla budget- och prognosprocesser. Genom din analytiska förmåga och ditt affärsmässiga fokus fungerar du som ett stöd till verksamheten, där du bidrar till välgrundade beslut och långsiktig styrning.
I rollen ingår att ta fram elnätstariffer och rapportera in uppgifter som ligger till grund för intäktsram, samtidigt som du följer och analyserar omvärldsutvecklingen inom elnätsreglering och säkerställer att vi uppfyller gällande regelverk. Du arbetar också med myndighetsrapportering och uppföljning av investeringsprojekt, samt identifierar förbättringsområden och utvecklar våra processer och arbetssätt.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom både ekonomi och verksamheten, och kräver en förmåga att växla mellan detaljerad analys och helhetsperspektiv. Du blir en viktig del av vårt arbete för att skapa transparens, effektivitet och långsiktig hållbarhet i ekonomin.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du har god vana av ekonomistyrning, ekonomisk analys, rapportering och uppföljning, och trivs i en roll där du får kombinera struktur med problemlösning och samarbete.
Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel, och det är meriterande om du har erfarenhet av elnätsreglering, energibranschen, infrastruktur eller projektorienterade verksamheter. Erfarenhet av Raindance är också ett plus.
Som person är du driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicera tydligt och samarbeta med andra. Du ser samband, tänker framåt och bidrar aktivt till att utveckla både verksamheten och dig själv.
Hos Karlstads Energi blir du en del av ett engagerat team som tror på samarbete, nyfikenhet och arbetsglädje. Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner som flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjligheten att utvecklas i en framtidsinriktad organisation. Här får du inte bara ett viktigt uppdrag - du får också en arbetsplats där din kompetens värdesätts, dina idéer får ta plats och där du varje dag bidrar till något större.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest innan anställning. Vid intervju ska giltig legitimation kunna uppvisas. Provanställning kan komma att tillämpas.
Låter detta som en roll för dig? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi tillämpar löpande urval.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
