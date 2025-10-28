Controller
2025-10-28
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Controller till vår kund i Malmö. Uppdraget passar dig som trivs i en analytisk och affärsnära roll, där du får kombinera finansiell kontroll med utvecklingsinriktat förbättringsarbete.
Som Controller kommer du att vara en viktig del av teamet inom Financial Planning & Reporting och bidra till att säkerställa hög kvalitet i bolagets finansiella rapportering, planering och analys. Du kommer också att driva utvecklingsinitiativ med fokus på digitalisering, automatisering och effektivisering av processer. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Sammanställa, konsolidera och rapportera bolagets resultat- och balansräkning.
Ansvara för planering och analys av budget, prognoser och flerårsplaner.
Bidra till utveckling och förbättring av finansiella processer och system.
Identifiera och driva förbättringsåtgärder med fokus på standardisering, digitalisering och automatisering.
Samarbeta nära Accounting Business Partner i olika projekt och initiativ.
Använda AI och moderna BI-verktyg som stöd i det dagliga analysarbetet. Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av arbete som Controller inom ekonomi, finans eller verksamhetsstyrning.
Mycket goda kunskaper i SAP, QlikSense eller liknande BI-verktyg.
Erfarenhet av att strukturera och standardisera data för att driva automatisering och digitalisering.
God förståelse för controllingprocesser, rapportering och analys.
Van att arbeta datadrivet med fokus på kvalitet, precision och affärsnytta.
Flytande i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, strukturerad och har en stark vilja att förbättra processer och arbetssätt. Rollen kräver att du är självgående, kommunikativ och bekväm med att arbeta i nära samarbete med olika intressenter. Du trivs i en föränderlig miljö och har en naturlig fallenhet för att identifiera möjligheter till utveckling och effektivisering. Anställningsvillkor
Start: 17 november 2025 (eller enligt överenskommelse)
Slut: 31 juli 2026
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Plats: Malmö
Distansarbete: 25 %
Förlängning: Möjlighet till förlängning kan finnas
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag med fokus på kvalitet, engagemang och långsiktiga samarbeten. Vi arbetar nära våra kunder och konsulter för att skapa rätt matchning och ett hållbart partnerskap över tid. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk, intressanta uppdrag och personlig support genom hela processen.
Vi tror på öppenhet, professionalism och att goda relationer bygger framgång.
