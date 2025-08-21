Controller
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
AB Ängelholmslokaler ägs av Ängelholms kommun och är Skånes största kommunala samhällsfastighetsbolag.
Ängelholmslokaler är ett helägt kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar 230 000 m2 offentliga lokaler. Vår projektportfölj på ca 50 000 m2 ska realiseras fram till 2028. Vi arbetar nära kommunens verksamheter och erbjuder innovativa lösningar med kunden i fokus. Med cirka 55 engagerade medarbetare bygger vi framtidens Ängelholm hållbart, omtänksamt och handlingskraftigt.
Vår målsättning är att vi med stort kundfokus ska utveckla hållbara fastigheter som stödjer kommunens verksamheter. Med en god dialog med kunden vågar vi tänka nytt och medverkar aktivt i hela lokalförsörjningsprocessen.
Vill du vara med och bygga framtidens Ängelholm? Vi söker en driven och analytisk Controller som vill vara med och forma Ängelholmslokalers ekonomiavdelning från grunden i ett bolag där hållbarhet, innovation och omtanke står i centrum.
Som controller hos oss har du ett nära samarbete med bolagets avdelningar och ger ett kvalificerat och konsultativt stöd till avdelningarna i deras ekonomistyrning. Tjänsten innebär planering, budget, uppföljning och analys samt redovisning. Du är även med och bidrar till de koncerngemensamma processer inom ekonomi och är stöd för verksamhetsstyrning, budget- och planeringsprocess, redovisning och bokslut samt uppföljning och analys. I arbetet är det viktigt att både kunna arbeta självständigt samt samarbeta med kollegor.
Du kommer ingå i ekonomiavdelningen som är under uppbyggnad och för tillfället består av två personer. Du rapporterar till ekonomichef.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut.
• Planering, koordinering av budget och prognosarbete.
• Följa upp projekt och ta fram likviditetsbudget & -prognos.
• Genomföra lönsamhetsanalyser och kostnadskontroller.
• Intern kontroll och granskning
• Delta i uppbyggnaden av ekonomiavdelningen och dess arbetsmetoder.
• Utveckla interna processer och rutiner för att förbättra effektiviteten.
• Analysera och rapportera nyckeltal och andra relevanta ekonomiska data.
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt och samhällsnytta
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens samhällsfastigheter
• Kollegor som stöttar, utmanar och utvecklar varandra
• Friskvårdsbidrag, hälsokontroller och sjukvårdsförsäkringKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 5-8 års erfarenhet som controller, gärna inom fastighetsbranschen
• Mycket goda kunskaper i ekonomisystem, gärna Visma Control
• Erfarenhet av systembyte och digitalisering
• God analytisk förmåga och affärsmässighet
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Körkort B
Vem är du?
Vi söker en erfaren controller, gärna från fastighetsbranschen. Du har lätt för att sätta upp mål och motivera dig själv samt andra att nå dem med full leverans. Ditt arbete präglas av en god struktur och noggrannhet. I ditt arbetssätt är du även lyhörd, pålitlig och har lätt för att anpassa din kommunikation. Du är nyfiken och prestigelös och agerar med omtanke om människor samt tar ansvar för ditt arbete.
Du har ett positivt förhållningssätt och gillar att ta egna initiativ samt att utveckla dig själv och verksamheten. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Vi välkomnar sökande som kan bidra till ökad mångfald och jämställdhet i vår organisation.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vår resa. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
