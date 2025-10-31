Contract Quality Manager
2025-10-31
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab fortsätter växa och därför söker vi nu en kvalitetsledare (Contract Quality Manager) som vill vara en del av Contract Quality Management hos oss på Ground Combat.
Som kvalitetsledare kommer du vara en del av en grupp med bred kompetens och erfarenhet. Du kommer ha det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av Ground Combats kontrakt innehållande våra världsledande understödsprodukter. Tillsammans med övriga funktioner i företaget säkerställer ni genomförandet och leveranser i rätt tid, till rätt kvalitet och kostnad. Du kommer att jobba tillsammans med flera funktioner inom både affärsenheten och affärsområdet samt ha regelbunden kontakt med våra nationella och internationella kunder.
Arbetsuppgifterna i rollen är både varierande och självutvecklande. Dina blivande kollegor i teamet lägger upp dagarna olika då stor frihet tillåts i hur arbetet planeras och utförs.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i den rollen är:
* Agera som vår kontaktperson mot kunders kvalitetsrepresentanter
* Säkerställa att våra leveranser uppfyller krav och förväntningar ställda av kunden
* Initiera och/eller driva kvalitetsförebyggande aktiviteter
* Planera och genomföra leveranskontroller för att säkerställa att kravspecifikation innehålls
* Utarbeta kvalitetsplaner och flöda kundkrav och förväntningar till övriga delar av organisationen
* Medverka vid offertarbete och bidra med stöd avseende kvalitet vid utformande av kontrakt
* Samarbeta med kvalitetsfunktioner/-roller från andra delar av organisationen vilket ger möjlighet till att utveckla ett brett kontaktnät inom företaget
Våra affärer innefattar såväl nyutveckling som produktion och supportaffärer. I rollen bidrar du även till våra produkters kvalitet i nära samarbete med produktledning. Resor både inom och utanför Sverige ingår i arbetet.
Placeringsort är Karlskoga.
Som person har du förmågan att lyssna, kommunicera och att leda kvalitetsarbetet inom dina kontrakt. Du är självgående då rollen tillåter stor frihet att planera och driva sitt dagliga arbete. Vi ser även att du är trygg i att arbeta flexibelt då situationerna är ständigt föränderliga.
För att trivas i rollen tror vi att du har:
* En relevant eftergymnasial examen, eller motsvarande kunskap och kompetens från tillverkande industri, inköp eller konstruktion. Erfarenhet inom kvalitetsarbete är önskvärt.
* Förståelse för verksamhetssystem/kvalitetssystem och standarder
* Kunskaper inom kvalitetssäkring och förbättringsarbete
* Förmåga att omsätta krav till aktiviteter
* Förståelse för utmaningar kopplat till att arbeta i komplexa program och/eller projekt, gärna från en internationell miljö
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
* B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
Vi ser att du är ansvarstagande, handlingskraftig och metodisk samt har en vilja att utveckla produkt och verksamhet. Du gillar att tänka analytiskt, strategiskt och affärsmässigt och har förmågan att skapa goda relationer samt inspirera andra till förändring. Du har god förmåga att arbeta lösningsorienterat.
Det är viktigt för oss att du har ett accepterande förhållningssätt till andra människor oavsett vem du möter. I den här rollen kommer du att ha kontakt med kunder, både skriftligt och i möten, vilket ställer krav på förståelse och respekt för andra kulturer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
