Contract Manager
Är du en person som har förmågan att skapa förtroendefulla relationer, är duktig på att kommunicera och ser till att saker blir genomförda? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och tycker om problemlösningar? Då är du kanske just den vi söker!
Vi söker en affärsdriven teknisk förvaltare med placering i Östergötland för kunder inom industrisegmentet. Rollen kan placeras antingen i Lönköping eller Norrköping.
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats.
Därför är CBRE GWS din nya arbetsplats!
CBRE är ett företag i stark tillväxt. Vi arbetar i en entreprenörsanda, du får en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling. Jobbet är roligt, intressant och utmanande. Tidvis är tempot intensivt och högt, men vi försäkrar oss om att ha en balans i vardagen.
Våra kunder är såväl globala och välkända företag som lokala företag och organisationer, vilket bidrar till intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Teamet består av kollegor, såväl lokalt som globalt, med varierande kompetens & erfarenhet, specialister och generalister. Och vi delar gärna med oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för kontakten med kunder för att säkerställa att vi levererar och utvecklar avtalet inom förvaltning, fastighetsdrift och fastighetsservice.
Följa upp och säkerställa leverans från leverantörer.
Sälja in och leda projekt, där du ansvarar för planering, ekonomi, framdrift och styrning. Du ansvarar för att leda och driva projektet mot satta mål.
Du arbetar nära våra kunder, samarbetspartners och kollegor och utvecklar goda affärsmässiga relationer
Identifierar projektrisker och minimerar dess konsekvenser
Utvecklar nya och befintliga kundrelationer samt utvecklar våra affärer
Bidrar i vår strävan att bygga kultur för ständiga förbättringarPubliceringsdatum2026-04-10Bakgrund
Gärna högskole- eller civilingenjörsexamen eller annan arbetslivserfarenhet som anses likvärdigt / utbildning inom projekt, tekniker, ingenjör eller liknande
Tidigare erfarenhet av liknande roll som teknisk förvaltare eller facility manager
Erfarenhet av entreprenadjuridik
Erfarenhet av direktrapporterande personal
Projektledning
God kunskap i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
God datorvana och att kunna arbeta i digitala verktyg
Innehar B-körkort
Erfarenhet av att arbeta nära och driva kunddialogen
Erfarenhet av att arbetsleda entreprenörer
Bas P och U är meriterande, likaså erfarenhet av entreprenadjuridik
God kännedom om Microsoft Office
För att lyckas i rollen tror vi att du har höga ambitioner och strävar efter att hela tiden bli bättre. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, ansvarstagande och affärsmässig. Du har förmågan att skapa och utveckla goda relationer. Du har en god administrativ förmåga.
Tjänsten är på heltid och med placering i Östergötland, Norrköping alternativt Linköping. Känns denna roll intressant, ansök redan idag dock senast 30 april. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Blekholmstorg 30 Stockholm (huvudkontor)
)
111 64 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Contact
Katarina Soderstedt katarina.soderstedt@cbre.com Jobbnummer
9848050