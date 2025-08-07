Content & Quality Manager Sodexo AstraZeneca Mölndal
Sodexo AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mölndal Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mölndal
2025-08-07
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Bli en del av ett ledande team inom innovation och kvalitet!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera högsta kvalitet inom våra tjänster och produkter. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald och en arbetsmiljö där innovation frodas. Våra fantastiska faciliteter erbjuder inte bara en plats att arbeta, utan en plats att växa och trivas. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av något större? Vi söker nu en erfaren och dedikerad Content and Quality Manager till vår restaurang på AstraZeneca där ambitionen är att bli världens bästa personalrestaurang!
Om rollen:
Som Content and Quality Manager ansvarar du för att skapa, hantera och optimera innehåll till vår verksamhet på AstraZeneca. Din uppgift är att säkerställa att allt innehåll är i linje med våra mål och värderingar, samtidigt som det engagerar och informerar vår målgrupp effektivt. Du spelar en central roll i att upprätthålla vår kvalitet gällande matutbud, service, renlighet och atmosfär.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Utveckla och genomföra strategier för innehållsskapande som främjar våra hållbarhetsmål.
• Utveckla och hantera våra kommunikationskanaler.
• Granska och redigera innehåll för att säkerställa hög kvalitet och korrekthet.
• Samverka med olika avdelningar, inklusive marknadsföring och eventteam, för att skapa integrerat och engagerande innehåll.
• Använda feedback från gäster och medarbetare för att kontinuerligt förbättra vårt innehåll.
• Säkerställa att våra personal och tjänster håller den servicenivå och kvalitet som förväntas.
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av att leda innehållsskapande processer och kvalitetshantering inom [bransch].
• Är affärsmässig och arbetar etiskt, i enlighet med lagar och företagets riktlinjer.
• Är en skicklig kommunikatör med förmåga att inspirera och engagera olika målgrupper.
• Har vana av att arbeta med tvärfunktionella team och att optimera resursanvändning.
• Är kreativ och lösningsorienterad, med ett starkt fokus på hållbarhet och mångfald.
• Relevanta språkkunskaper för att kommunicera på engelska.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i toppmoderna faciliteter, med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Här får du uttrycka din kreativitet dagligen och bidra till våra gästers minnesvärda matupplevelser, tillsammans med ett team som värdesätter hälsa och välbefinnande.
Om tjänsten:
Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet är förlagt heltid 100% dagtid men viss kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Sista ansökningsdag är 1 oktober.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten kommer informeras och behöva lämna sitt samtycke innan det att bakgrundskontroll genomförs.
Är du redo att anta utmaningen och göra skillnad i vår gästupplevelse? Ansök idag för att bli vår nästa Content and Quality Manager och en del av vårt team!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt avtal och erfarenhet Fri parkering friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9449679