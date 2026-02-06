Content Creator Sociala medier (video & stillbild) deltid / student
Morning Oats AB / Marknadsföringsjobb / Danderyd Visa alla marknadsföringsjobb i Danderyd
2026-02-06
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Morning Oats AB i Danderyd
Om rollen
Morning Oats söker en praktisk och kreativ Content Creator som producerar content och annonser för våra sociala medier - med fokus på:
TikTok
Instagram
Facebook
Du skapar färdigt material (video, foto och stillbild) som används både organiskt och i annonser.
All annonsering och kampanjhantering sköts internt - ditt fokus är produktion.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Filma korta videos (UGC-stil, produkt, lifestyle och behind the scenes)
Klippa och redigera video för sociala medier
Fotografera produkter och lifestyle-bilder för sociala medier och annonser
Skapa stillbildsannonser och grafik i Canva eller liknade program
Anpassa material till rätt format (9:16, 4:5, 1:1)
Leverera färdiga creatives för publicering och annonsering i våra sociala kanaler
Vem vi söker
Du är praktisk, kreativ och van att producera content - inte bara planera.
Vi ser gärna att du:
kan filma, fota och klippa kort content anpassat för TikTok, Instagram och Facebook
är trygg i Canva och kan skapa tydliga och säljande stillbilder
har känsla för visuella hooks, text på bild och tempo
kan arbeta självständigt och leverera flera creatives per vecka
Meriterande
Körkort (B)
Bakgrund inom försäljning eller kundnära roller
Erfarenhet från e-handel, DTC eller digital marknadsföring
Om anställningen
Deltid eller studentanställning
Flexibelt upplägg
Start enligt överenskommelse
Möjlighet till utökad roll och ansvar över tid.
Vi erbjuder
Ett snabbväxande bolag där ditt content används direkt i skarpa kampanjer
Nära samarbete med grundare och marknad
Möjlighet att bygga en stark portfolio inom sociala medier och e-handelSå ansöker du
Skicka en kort presentation, CV samt gärna exempel på video, foto och stillbildsannonser du har producerat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@morningoats.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan.". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morning Oats AB
(org.nr 559312-9520)
Svärdvägen 21 (visa karta
)
182 33 DANDERYD Jobbnummer
9728050