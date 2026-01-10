Content creator
2026-01-10
Är du kreativ, driven och brinner för träning och sociala medier?
Då kan du vara den vi söker!
Prime Gym Stockholm i Kista är ett modernt och personligt gym med stark gemenskap. Nu söker vi en content creator som vill vara med och bygga vårt varumärke digitalt och ta vår närvaro i sociala medier till nästa nivå.
Om rollen
Som content creator hos oss ansvarar du för att skapa engagerande och inspirerande innehåll för våra digitala kanaler. Du kommer arbeta nära gymmets team och vara en viktig del i hur vi kommunicerar med våra medlemmar och följare.
Skapa content (foto, video, reels, stories m.m.) för sociala medier
Planera och publicera innehåll enligt contentplan
Följa trender inom sociala medier och träning
Vara med och utveckla gymmets digitala uttryck och varumärke
Enklare redigering och textproduktion
Vi söker dig som
Är kreativ, självgående och initiativrik
Har erfarenhet av content creation och sociala medier
Har god känsla för bild, video och storytelling
Gärna har intresse för träning och hälsa
Är bekväm med att synas och jobba i gymmiljö
Vi erbjuder
Arbete i ett växande och familjärt gym
Stor kreativ frihet och möjlighet att påverka
Flexibla arbetstider
En inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Plats: Kista
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och gärna exempel på tidigare arbete eller sociala medier till oss.
Välkommen till Prime Gym Stockholm! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@primegym.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Content Creator". Arbetsgivare Strong & pretty AB
(org.nr 556937-1197)
Färögatan 7 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Prime Gym Stockholm Kontakt
Ägare
Pär Lundström info@primegym.se 0733496647 Jobbnummer
9677111