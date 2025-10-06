Content Creator - med fokus på e-handel och webb
2025-10-06
Würth Svenska AB växer snabbt inom E-business och vi söker nu en Content Creator med fokus på vår e-handel. Du blir en del av vårt E-businessteam som består av 12 personer. Vi har höga ambitioner och söker dig som vill vara med och skapa innehåll som engagerar, driver försäljning och stärker kundupplevelsen online. Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
I rollen som Content Creator arbetar du med att skapa, uppdatera och optimera innehåll på vår e-handelsplattform. Du utvecklar kampanjsidor, landningssidor och banners utifrån våra satsningar och målgrupper. Du har ett försäljningsdriv och ett öga för både struktur och kreativitet. Du kommer att ha en viktig roll i att stödja våra försäljningsmål genom att skapa säljdrivande innehåll som är relevant, målgruppsanpassat och i linje med vår marknadsplan och varumärkesprofil.
Du kommer att ingå i en grupp med flera content creators som ansvarar för olika delar av vår digitala marknadsföring. Tillsammans samarbetar ni kring kampanjer, projekt och innehållsproduktion för att skapa en enhetlig och effektiv kommunikation.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skapa, publicera och uppdatera innehåll på e-handeln, inklusive kampanj- och landningssidor
• Skapa banners och annat säljdrivande innehåll för webb och e-handel
• Säkerställa tonalitet och målgruppsanpassa bilder, text och erbjudanden
• Samarbeta med marknads- och produktavdelningen kring kampanjer och nyheter
• Följa upp och analysera innehållets effekt och användarbeteende
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för digital marknadsföring och e-handel
• Har erfarenhet av att skapa innehåll till olika digitala plattformar
• God vana av att arbeta med foto och film, både produktion och redigering
• Har en känsla för design och användarvänlighet med fokus på att hemsidan ska konvertera på bästa sätt
• Har erfarenhet av att arbeta i CMS-verktyg, Photoshop och Premiere Pro
• Är en kreativ "doer" med god förståelse för digital försäljning
• Har relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet av innehållsproduktion
• Är strukturerad, nyfiken och har förmåga att prioritera och driva projekt framåt
Om din ansökan
Vi tillämpar löpande urval och önskar din ansökan senast 2025-10-19. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med.
Kontaktperson för tjänsten är Marknadskommunikationschef Frida Renberg, 070 374 32 46.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Örebro
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.Formulärets nederkant Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska AB
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/om-wurth/att-jobba-pa-wurth/ Arbetsplats
Würth Jobbnummer
9542127