Content Captain / Digital innehållsansvarig
Bromma Stål AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromma Stål AB i Stockholm
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Det här är en roll där du primärt jobbar i WordPress/WooCommerce med innehåll, struktur och det som gör våra tre webbplatser tydliga och säljdrivande. Du behöver inte kunna programmera - det hanterar vår webbyrå.
Du äger det redaktionella, kundresan, flödet och helhetskänslan.
Rollens fokus:
Uppdatera och förbättra innehåll i WordPress/WooCommerce
Skapa tydliga produkt- och tjänstepresentationer
Jobba med struktur, navigation och konverteringspunkter
Göra våra sajter enklare, tydligare och mer säljdrivande
Mäta, analysera och föreslå förbättringar
Ta fram underlag till byrån när tekniska ändringar behövs
Hålla enkel publicering i sociala kanaler uppdaterad
Vi söker i första hand en:
student som vill jobba praktiskt med våra WordPress/WooCommerce-sajter och vara med och göra dem så tydliga och säljdrivande som möjligt. Ingen kodning - du jobbar med struktur, innehåll och förbättringar. Vi har en webbyrå som sköter det tekniska.
Du passar om du:
Pluggar något inom marknadsföring, IT, kommunikation eller liknande
Gillar att jobba hands-on i WordPress
Har ordning & reda och gillar när saker blir tydliga och enkla
Tänker "hur kan detta bli bättre för kunden?"
Vill bygga erfarenhet på riktigt vid sidan av studierna
Vi erbjuder flexibel deltid, stort ansvar och en roll där du gör skillnad från dag ett.
Eller en:
person som vill ta ett helhetsansvar för att hålla våra tre WordPress/WooCommerce-sajter uppdaterade, logiska och säljdrivande. Du jobbar nära affären, förbättrar innehåll och kundflöden och driver utvecklingen framåt tillsammans med vår webbyrå (som sköter allt tekniskt).
Du passar om du:
Är i början av din karriär och vill växa snabbt
Har lite erfarenhet av WordPress eller känner att du lär dig fort
Är analytisk, praktisk och gillar att få saker gjorda
Tänker affärsmässigt och gillar när förbättringar märks direkt
Gillar ansvar och att arbeta brett i en roll som både är strategisk och operativ
En roll där du får stort handlingsutrymme och ser resultatet av ditt arbete varje vecka.
Vi letar helt enkelt efter rätt person, men vi vill kunna erbjuda en person en start på karriären ihop med oss på Bromma Stål.
Utöver webbplatserna, kommer även ansvar för sociala medier och andra digitala kanaler ligga på ditt bord.
Är du intresserad, eller känner någon som passar detta, tipsa om oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobb@brommastal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Content Captain". Arbetsgivare Bromma Stål AB
(org.nr 556619-2968)
163 43 SPÅNGA Kontakt
VD
Per Silvin jobb@brommastal.se Jobbnummer
9752597