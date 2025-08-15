Consultant Manager till vårt Gävlekontor
2025-08-15
We make people grow! Våra Consultant Managers har ett stort intresse för andra människor och drivs av att skapa goda relationer till kunder, kandidater, konsulter och kollegor.
Consultant Manager är en bred roll där du får möjlighet att arbeta med rekrytering, ledarskap och vara en affärsinriktad HR-partner till dina kunder.
OM TJÄNSTEN
Consultant Manager är en bred roll där du får möjlighet att arbeta med rekrytering, ledarskap och vara en affärsinriktad HR-partner till dina kunder.
"Det bästa med mitt jobb är kombinationen av arbetsuppgifter och kollegor. Jag arbetar nära kandidater, konsulter och kunder varje dag. Att vara en karriärpartner ger mig inspiration och möjlighet att se konsulters utveckling på nära håll. Motivation och energi hämtar jag från mina kollegor, kulturen på Academic Work handlar för mig mycket om att lyfta kollegor och att glädjas med varandras prestationer!" Så här beskriver en av våra Consultant Manager sin roll.
Din chef och din utveckling
Din teamledare är Johan och han arbetar nära dig och har god insyn i ditt dagliga arbete. Vi har valt att ha operativa chefer för att du ska få bästa stöd i din roll. Vi har ett dedikerat utvecklingsprogram där du i din roll som Consultant Manager har en tydlig utvecklingsplan på årsbasis för att utveckla dina förmågor och vässa dina kompetenser. Vårt utbildningsprogram heter Career Steps och programmet följs upp löpande av din chef. Dina karriärvägar hos oss styr du själv och vi ger dig förutsättningarna.
Dina arbetsuppgifter
• Rekrytering: Kravprofil, annons, urval, intervju, presentation till kund och anställningsprocess
• Skapa kundrelationer: Bygga upp och underhålla affärsmässig relation till dina kunder
• Personalansvar för konsulter: Uppföljning av trivsel, utveckling, arbetsmiljö, utveckla ditt ledarskap, arbetsrätt etc.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är målmedveten, ambitiös och som vill arbeta i en roll där med många kontaktytor och där affärsmässighet har stort utrymme. Du har en stark tilltro till din kapacitet att hantera utmaningar, en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter av varierad karaktär i ett högt tempo är något du föredrar och känner dig bekväm med. Du tar väl avvägda beslut med hänsyn till olika konsekvenser. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du tar på dig ledarrollen när uppgiften kräver det. Du agerar respektfullt mot andra och har förmågan att ta till dig av feedback för att stärka samarbeten och utveckla dig själv. Situationer som kan upplevas påfrestande hanterar du med trygghet och du har en optimistisk inställning till att lösa även krävande uppgifter.
• Relevant akademisk utbildning inom personalvetenskap/HR, beteendevetenskap, service management eller liknande
• Arbetslivserfarenhet av servicerelaterat arbete och kundkontakt
• B-körkort
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och behärskar engelska väl i tal och skrift, eftersom du kommer att föra dialog, tillgodogöra dig utbildningar etc. på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av bemannings- eller rekryteringsbranschen
• Erfarenhet av ett säljinriktat arbete
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart och vi tror därför på att ha roligt på jobbet, sprida vår energi, nå imponerande resultat och sträva efter att utvecklas.
Hur är det att jobba på Academic Work
• Vår kultur på Academic Work
• Jobba med HR & Rekrytering hos oss
• CSR och miljö på Academic Work
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
