Configuration Technician ACC till Atea Logistics

Trivs du i team och brinner för service? Hos Atea Logistics är laganda, ansvar och kundfokus en självklar del av vardagen. Nu söker vi dig som vill bidra till hög kvalitet i varje leverans i rollen som Configuration Technician ACC!
Om Atea Logistics
Atea är Nordens ledande leverantör av IT-infrastruktur och digitala lösningar. Atea Logistics är en central del av Ateas erbjudande och ansvarar för att säkerställa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade leveranser till kunder i hela Norden. Med moderna logistiklösningar, hög automatiseringsgrad och ett starkt fokus på ständiga förbättringar möjliggör Atea Logistics snabba och pålitliga flöden från leverantör till slutkund.
Verksamheten präglas av samarbete, struktur och ett tydligt kundfokus, där logistik ses som en strategisk konkurrensfördel. Atea Logistics arbetar nära både interna och externa parter för att skapa skalbara lösningar som stödjer Ateas roll som en ledande IT-partner i regionen. Här kombineras operativ spets med långsiktigt hållbarhetsengagemang och en kultur där medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för framgång.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som Configuration Technician ACC får du en varierad och utvecklande roll där du kombinerar lagerarbete med konfiguration av IT-utrustning. Du arbetar både praktiskt och tekniskt och har en viktig roll i att säkerställa att Ateas kunder får rätt lösning - i rätt tid och med rätt kvalitet. Du kommer att arbeta i moderna och fräscha lokaler i Mölndal och bli en del av ett sammansvetsat team där laganda, ansvar och service står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Packa och färdigställa gods för leverans
Utföra både enklare och mer komplexa konfigurationstjänster av IT-utrustning
Felsöka och lösa problem som uppstår i samband med konfiguration
Bidra till utveckling, förbättring och effektivisering av konfigurationstjänster
Anställningsform
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via StudentConsulting, där du jobbar som konsult hos Atea Logistics. För rätt person finns mycket goda möjligheter till intern anställning efter avslutad konsultperiod. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, noggrann och som trivs i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen. Du är trygg i dig själv, vågar testa nya arbetssätt och ser lärande - även genom misstag - som en självklar del av utvecklingen.
Du är lösningsorienterad, serviceminded och en tydlig lagspelare som gärna hjälper till där det behövs. Samtidigt har du ett stort intresse för IT och en nyfikenhet som driver dig att hela tiden vilja lära dig mer och utveckla dina tekniska kunskaper.
Vidare ser vi att du:
Har grundläggande IT-kunskaper
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom lager och/eller IT-branschen
Gymnasial utbildning inom IT eller teknik
Passar ovan in på dig? Sök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
