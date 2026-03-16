Concierge - Sommaranställning
2026-03-16
Snart är sommaren här och med den också vår absolut mest intensiva säsong under året. Vi söker därför ett antal anställda till tjänsten som concierge för att förstärka teamet under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Anställningen är till en början en extraanställning med start i april eller maj, som sedan övergår i en 100% tjänst mellan juni - augusti då vi har vår absoluta högsäsong. Arbetstiden är förlagd till veckans alla dagar med omväxlande dags-, mellan- eller kvällspass mellan cirka 07:00 och 23:00.
OM ROLLEN
Du kommer att vara en viktig del av ett litet team inom Front Office som består av fem ordinarie concierger samt ett antal extra- och säsongsanställda. Tillsammans sköter och ansvarar teamet för bokningar, förfrågningar och rekommendationer till våra gäster. Som Concierge är du även med i ett större Front Office team bestående av Doormans, bagagevaktmästare och receptionister som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på våra gästers vistelse.
I arbetet som Concierge gäller det att vara initiativtagande och ha en god problemlösningsförmåga då du dagligen hjälper våra gäster med alla sorters önskemål och förfrågningar. Vidare förväntas du ha bra koll på vad som händer i vår stad med omnejd med allt från museer, sightseeing, teater, gäster och evenemang till restauranger och barer. Att arbeta som Concierge är som att vara "på scen" varje dag då man är ständigt i fokus i vår lobby.
VEM ÄR DU?
Som person ska du ha en genuin känsla för service och ett stort intresse för att skapa Grand effekten och göra våra gästers vistelse, inte bara på Grand utan i Stockholm, den allra bästa genom att överträffa deras högt ställda förväntningar! Du har en god kännedom och intresse för destinationen Stockholm med dess omnejd. Du måste vara ansvarsfull, noggrann, flexibel och gilla att arbeta under en tidvis mycket hög arbetsbelastning.
Vidare uppfyller du följande krav:
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service, har du erfarenhet som concierge eller hotellreceptionist på ett internationellt hotell är det meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Erfarenhet från hotellsystemet Opera Cloud och medlemskap i Clefs d'Or är meriterande
Du är organiserad och kan hålla många bollar i luften samtidigt
Du är utåtriktad och förstår vad det innebär att vara diskret och ge en personlig service utan att bli privat.
Gillar att jobba med ett starkt varumärke i en dynamisk miljö med personal och gäster från många olika kulturer
Innehar en hög integritet och stabilitet samt känner dig trygg i en hotellmiljö på allra högsta internationella miljö
VI ERBJUDER:
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
En extraanställning och säsongsanställning under sommaren med start i april eller maj och fram till augusti eller enligt överenskommelse
Grand Hôtel som arbetsgivare erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i en femstjärnig internationell miljö. Vi söker dig som söker en spännande utmaning i sommar och som gärna har möjlighet att fortsätta arbeta extra på helger, lov mm efter säsongens slut. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Vi genomför bakgrundskontroll som del av vår rekryteringsprocess.
Vi motser din ansökan senast den 16/4- 2026, intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Nya Grand Hotel
https://careers.grandhotel.se
Södra Blasieholmshamnen 8
)
111 48 STOCKHOLM
