Compliance Manager Project Leader | Försvarsindustrin
Experis AB / Juristjobb / Karlskoga Visa alla juristjobb i Karlskoga
2026-07-06
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Vill du arbeta i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och regelefterlevnad står i centrum? Nu söker vi en Compliance Manager Project Leader till en ledande aktör inom försvarsindustrin i Karlskoga.
Här får du en nyckelroll med stort ansvar och många kontaktytor där du bidrar till att utveckla och stärka verksamhetens arbete inom compliance och säkerhetsrelaterade frågor. Du blir en viktig rådgivare till verksamheten och får möjlighet att påverka arbetssätt, processer och utvecklingsinitiativ. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt arbete med verksamhetsnära stöd i en samhällsviktig bransch.
Om uppdraget
Som Compliance Manager Project Leader blir du en del av Business Support och arbetar nära verksamheten för att säkerställa efterlevnad av lagar, regler och interna krav. Du driver förbättringsarbete, ger kvalificerat stöd till organisationen och samverkar med flera funktioner för att stärka säkerhets- och compliancearbetet.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla och följa upp compliancearbetet samt vara ett stöd till verksamheten i frågor som rör regelefterlevnad och säkerhet. Du arbetar både operativt och strategiskt och samordnar aktiviteter mellan olika delar av organisationen.
Stödja, utveckla och driva compliancearbetet.
Ge expertstöd inom krav- och lagefterlevnad.
Tolka, tillämpa och följa upp krav och styrande dokument.
Samordna projekt och arbetsgrupper inom complianceområdet.
Ge råd inom compliance, IT- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd och signalskydd.
Delta i riskanalyser, utbildningar, certifieringar, revisioner och audits.
Samverka med interna och externa intressenter.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, strukturerad och självgående med förmåga att driva frågor framåt. Du har ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt, hög integritet och ett starkt säkerhetsmedvetande. Dessutom är du kommunikativ och skapar förtroende i samarbetet med olika delar av organisationen.
Akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning.
Erfarenhet av regulatoriska krav och styrande dokumentation.
Erfarenhet av projektledning eller deltagande i utvecklingsprojekt.
Mycket god samarbetsförmåga.
God förmåga att arbeta självständigt.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av policys, processer, kontroller och revision.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi tar INTE emot ansökningar vi e-post, pga av GDPR.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gammelbackavägen 8 (visa karta
)
691 51 KARLSKOGA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9993770