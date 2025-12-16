Commodity Manager till Siemens Energy i Finspång
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Commodity Manager för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Till strategiskt inköp inom gasturbinverksamheten söker vi nu en Commodity Manager med ansvar för Large Steel Fabrications, det vill säga större svetsade konstruktioner såsom kapslingar och hus till våra gasturbiner. Commodity Management-gruppen ansvarar för inköp kopplat till medelstora gasturbiner (MGT) och består av cirka tio medarbetare. I denna roll får du en central position i arbetet med att utveckla och långsiktigt säkra ett konkurrenskraftigt leverantörsnätverk. Som Commodity Manager ansvarar du för att driva och vidareutveckla strategier inom ditt köpområde. Du initierar och leder leverantörsutveckling samt bidrar aktivt i det globala commodity-teamet genom att tillföra MGT-verksamhetens behov och kompetens. En viktig del av uppdraget är att säkerställa tillräcklig kapacitet hos leverantörer i samband med kommande produktionsupprampningar. Rollen innebär ett nära samarbete med vår verkstad i Finspång, där ni gemensamt arbetar för att säkerställa rätt tillverkningskapacitet både på kort och lång sikt, samt för att uppnå kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta fram, förankra och genomföra strategier för köpområdet och dess leverantörer i nära samarbete med det globala commodity-teamet och verkstaden i Finspång
• Utveckla en konkurrenskraftig värdekedja från råmaterial till färdig produkt tillsammans med leverantörer
• Säkerställa kapacitet och robusthet i leverantörsnätverket
• Förhandla, upprätta och slutföra avtal med utvalda leverantörer
• Följa upp leverantörers prestation och kontinuerligt utveckla leverantörsbasen med fokus på kvalitet, kostnad och leveranstider
Din profil Vi söker dig som
• har en högskoleutbildning inom teknik
• är samarbetsinriktad, affärsmässig och har ett tydligt resultatfokus
• har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
• har erfarenhet av eller förmåga att snabbt sätta dig in i SAP
• behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
