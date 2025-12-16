Commodity Manager | Konsultuppdrag | Siemens Energy
Vill du driva strategiskt inköp och utveckla leverantörsnätverk för framtidens gasturbiner? Vi söker en Commodity Manager för Large Steel Fabrications - större svetsade strukturer som hus till våra gasturbiner. Du blir en nyckelperson i ett globalt team, med fokus på strategi, kapacitetssäkring och nära samarbete med vår verkstad i Finspång.
Inom strategiskt inköp för gasturbinen söker vi nu en Commodity Manager för Large Steel Fabrications, dvs större svetsade strukturer som hus till våra gasturbiner.
Om gruppen
Gruppen för Commodity Management ansvar är gasturbiner inom segmentet medelstora gasturbiner (MGT). Inom gruppen är vi 10 personer.
Om rollen
Som Commodity Manager kommer du att arbeta med strategifrågor för köpområdet och dess leverantörer, initiera och leda utveckling av våra leverantörer och leverantörsnätverk. Du är en aktiv medlem i det globala teamet för köpområdet och bidrar med MGT's kunskaper och behov. Att säkerställa kapacitet i vårt leverantörsnätverk i och med förutstående upprampning kommer att vara en central uppgift.
Arbetet inkluderar ett tätt samarbete med vår verkstad i Finspång för att säkerställa att vi tillsammans har nödvändig tillverkningskapacitet nu och i framtiden, samt att vi tillsammans är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga.
Dina ansvarsområden
* Utarbeta, förankra och implementera strategin för köpområdet och dess leverantörer, i ett samarbete inom det globala commodity teamet samt med vår verkstad i Finspång
* Utveckla en konkurrenskraftig förädlingskedja, från råmaterial till färdig produkt, tillsammans med våra leverantörer
* Säkerställa kapacitet i leverantörsnätverket
* Förhandla och färdigställa kontrakt med valda leverantörer
* Arbeta med leverantörsuppföljning och ständigt utveckla leverantörer/leverantörsbas för att nå målen för kvalitet, kostnad och ledtider
Din profil
* Högskoleutbildning inom teknik
* God kunskap av SAP/förmåga att inhämta denna kunskap
* God förmåga i verbal och skriftlig kommunikation
* Du har lätt för att samarbeta, resultatorienterad och är kommersiellt intresserad
* Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
