Skills i Mälardalen AB / Kundservicejobb / Västerås2021-04-13Voith Group är ett globalt teknikföretag. Med en bred portfölj av system, produkter, tjänster och digitala applikationer sätter Voith standarder på marknaderna för energi, olja & gas, papper, råvaror, transport och fordonsindustri. Företaget grundades 1867 och har idag mer än 19 000 anställda och en omsättning på 4,3 miljarder euro. Voith är lokaliserat i 60 länder världen över och är därmed ett av de större familjeägda företagen i Europa.Voith Hydro som är en del av Voith Group har och startar ett flertal större komplexa projekt och söker därför efter en Commercial manager med placering på Voith Hydros lokaler i centrala Västerås.Commercial ManagerSom Commercial manager har du kommersiellt ansvar för nationella och internationella Hydro-projekt i försäljnings- och genomförandefasen.Det innebär att stödja säljteamet i kommersiella och avtalsenliga ämnen som:Granska anbud och försäljningskontrakt. Identifiera och bedöma risker under budfasen före ett bindande erbjudande och ge organisationen råd så att lämpliga åtgärder kan genomföras för att minimera de identifierade riskernaSe till att avtalsvillkor för anbudet är fullständigt förstådda, analyserade och utvärderadeUtveckla en vinnande försäljningsstrategi med säljteametVara en del av försäljningsförhandlingarnaHanterar utfärdande och underhåll av nödvändiga värdepapperStödja upprättandet av finansierings- och exportkreditgarantierDet innebär också att stödja den tekniska projektledaren i kommersiella och avtalsenliga ämnen under projektgenomförandet, exempelvis:Projektstyrning och -planering, rapportering, kassaflödeshantering, tillsyn och samordning av alla kommersiella delar i projektenSkadeadministrationHantera utfärdande och underhåll av obligatoriska avtalspapper (obligationer, kreditbrev, moderbolagsgaranti etc.) och försäkringar relaterade till avtalenNära samarbete med alla interna kollegor i projektgruppenFör att passa i rollen önskar vi att du har:Kandidatexamen eller magisterexamen inom företagsekonomi, byggledning eller juridikFlera års erfarenhet av kontrakts- och riskhantering samt kontrakt- eller konstruktionstvisterDjupgående förståelse för kontraktets juridiska och tekniska aspekterFörmåga att bedöma kontraktsrisker och möjligheterKunskap om avtalsenliga anspråk och förhandlingsmetoder inom tillverknings- eller byggbranschenGod förmåga att kommunicera i tal och skrift, organisatoriska färdigheter samt goda datorkunskaperFörmåga att konsekvent prioritera och slutföra flera uppgifter inom given deadline Kunskap om exportöverensstämmelse Flytande i engelska och kunskaper i fler språk som portugisiska ses som mycket meriterandeTillgänglighet för affärsresor utomlands, inklusive Afrika och OSS-staternaVoith Hydro AB eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund. Vi värdesätter medarbetares olikheter, och betraktar det som tillgångar i vår verksamhet, varigenom mångfald och jämställdhet blir en resurs för vår utveckling.Varmt välkommen till oss på Voith Hydro och en spännande tjänst där det ges stora möjligheter för utveckling och trivsel på jobbet!Välkommen med din ansökan! I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Ansök tjänsten senast den 2 maj via www.skillsrekrytering.se. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Joon Fröberg på Skills Rekrytering, 070- 616 00 79.Voith Hydro är en global division inom Voith koncernen som erbjuder ett komplett åtagande inom området vattenkraft och har en lång tradition av att bygga vattenkraftanläggningar. Projekten omfattar allt från leverans av stora kompletta vattenkraftverk till lokala moderniseringar och serviceåtgärder för att säkerställa att kunden får en effektiv, miljövänlig och tillförlitlig produkt. Divisionen Voith Hydro har fler än 5 000 anställda över hela världen.Voith Hydro AB i Sverige är ett internationellt kompetenscentra med fokus på generatorer, turbiner och automationssystem. Vi är idag ca 110 medarbetare lokaliserade i Västerås och Kristinehamn. Läs mer om oss på www.voithhydro.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Skills i Mälardalen AB5689358