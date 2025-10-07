Cobol-Utvecklare
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
COBOL-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en COBOL-utvecklare som kommer att arbeta med utveckling, design och testning i en miljö med stort fokus på datahantering och systemintegration. Arbetet bedrivs agilt och vi söker någon som kan bidra till att omvandla affärsbehov till tekniska lösningar med hög kvalitet och kundfokus.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Utveckling och design av lösningar inom COBOL och mainframe-miljöer.
Testning och kvalitetssäkring av systemintegrationer.
Arbeta agilt med nära samarbete med andra teammedlemmar för att leverera lösningar som möter affärsbehoven.
Kommunicera effektivt och bidra till problemlösning inom teamet.
Ska-krav
Erfarenhet av Mainframe, COBOL, DB2 och agilt arbete.
Förmåga att omvandla affärsbehov till tekniska lösningar.
Erfarenhet av test- eller kravarbete.
Akademisk bakgrund eller motsvarande erfarenhet.
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från bankbranschen.
Startdatum: 2025-12-01
Slutdatum: 2026-06-30
Plats: Stockholm, Eskilstuna
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
