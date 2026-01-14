Coach / Handledare, Arbetsmarknadsuppdrag
Accelerera din framtid AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-01-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Accelerera din framtid AB i Malmö
Vi växer och söker kompetenta medarbetare, men även trevliga kollegor! Både heltid och deltid är av intresse.
Accelerera din Framtid AB är ett arbetsmarknadsföretag med 20 års erfarenhet av att hjälpa människor komma vidare. Vi jobbar framgångsrikt med omställningsfonder, Arbetsförmedlingen, HR-avdelningar samt konsultar åt olika myndigheter och näringslivet.
Accelerera arbetar utifrån flera upphandlingar, projekt och uppdrag, tex Omställningsfonden, TSL, TSN och Rusta och Matcha. Vi är antingen projektinnehavare, konsulter eller ombud.
Vi vill sätta vår prägel på svensk arbetsmarknad med vårt expertkunnande och vår entusiastiska framåtblick. Oavsett om det gäller att lösa en arbetslöshetssituation, en motivationssvacka eller friskvård så är vi troligen en optimal partner.
Tjänsterna som utförs är i huvudsak på våra olika Malmö-kontor, någon enstaka resa kan förekomma.
Ovan nämnda upphandlingar & uppdrag kräver sina respektive olika kvalifikationer. DET ÄR AVGÖRANDE ATT DU VET ATT DU ÄR FORMELLT KVALIFICERAD INNAN DU SÖKER TJÄNSTER HOS OSS. Vi söker personal både på hel- och deltid.
Vi kommer endast hantera ansökningar skriftligen, eventuella frågor om tjänsterna besvaras via email. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Endast skriftligt
E-post: frida@accelereradinframtid.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Accelerera din framtid AB
(org.nr 559406-1615), https://accelereradinframtid.se/
211 21 MALMÖ Jobbnummer
9684971