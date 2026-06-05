Socialpedagog till Valdemarsro gymnasium
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2026-06-05
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Ref: 20261431
Vi på Valdemarsro Gymnasium söker en socialpedagog. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid!Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog ansvarar du för att stärka eleverna i deras sociala utveckling. Du har en särskilt elevnära roll där du aktivt arbetar relationsbyggande och finns som stöd för eleverna i deras dagliga skolmiljö. Du är en trygg vuxen, framförallt som ett extra stöd i klassrummet, men också i och runt skolans lokaler under raster. Du arbetar förebyggande och åtgärdande mot kränkningar och mobbning, parallellt som du aktivt arbetar för att alla elever ska känna sig delaktiga, trygga och nå uppsatta mål. I samtal och projekt motiverar, stödjer och skapar du trygghet för eleven på skolan och i studiesituationen. Tillsammans med kurator, mentor eller på egen hand håller du i medlingssamtal och andra åtgärdande insatser för eleverna. Vidare innefattar dina arbetsdagar strukturerat samarbete med övrig personal på skolan, i synnerhet lärare och elevhälsa.KvalifikationerKvalifikationer
En för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier (120hp eller tvåårig yrkesutbildning)
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
God insikt i skolans mål och kvalitetsarbete
God digital kompetens
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller andra NPF-diagnoser
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med utmanande beteende.
Som socialpedagog hanterar du komplexa frågor och hittar lösningar som främjar trygghet, delaktighet och välmående för elever. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt förhållningssätt efter individens behov. Vidare är du flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla stödinsatser. Genom ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt bygger du förtroende och samarbetar med elever, kollegor och andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Valdermarsro gymnasium är en anpassad skola som arbetar för att vara en förebild för hur man utformar en tillgänglig lärmiljö utifrån alla elevers olika förutsättningar. Här skapas dagligen utrymme för lärande och utveckling i en varm och inkluderande miljö. Skolan erbjuder utbildning inom individuella och nationella program med en stor ämnesbredd; hälsa, vård och omsorg, handel och varuhantering, estetiska verksamheter samt fastighet, anläggning och byggnation. Som medarbetare får du engagerade kollegor i en av Sveriges största verksamheter för anpassad skola. Vi verkar för att våra elever ska bli självständiga individer med möjlighet att uttrycka sig, göra aktiva val och utöva meningsfulla aktiviteter.
Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/Ditt-gymnasieval/Valdemarsro-gymnasium.html
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026, eller enligt överenskommelse
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, men tillsättning kommer att ske först efter sista ansökningsdag.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendergatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Vision
Johan Svensson Johan.Svensson@malmo.se +46721891653 Jobbnummer
9949928