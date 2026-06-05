Nu söker SKK AB ytterligare en administratör inom mark och tillstånd
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2026-06-05
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Vill du vara med på SKK AB:s tillväxtresa? Nu söker vi ännu en administratör inom mark och tillstånd
Vill du ha en roll där du får skapa struktur, driva arbetet framåt och vara en viktig del i ett expanderande företag? Nu söker SKK AB ytterligare en administratör inom mark och tillstånd som vill utvecklas i en flexibel och familjär arbetsmiljö.
Om rollen
Som administratör inom mark och tillstånd får du en central roll i våra projekt. Du arbetar nära teamet och ansvarar för att skapa struktur, koordinera aktiviteter och säkerställa att arbetet flyter på effektivt.
Arbetet präglas av ett nära samarbete inom teamet, samtidigt som du självständigt driver dina egna ärenden. Du ansvarar för att ha överblick över status, deadlines, myndighetskontakter och nästa steg, och ser till att arbetet rör sig framåt på ett strukturerat sätt.
Planerad start för anställningen är i mitten på september.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
SKK AB är ett växande företag med bas i Boden som arbetar med skog, mark, infrastruktur, järnväg, elnät och tillståndsfrågor. Företaget driver projekt och uppdrag från Stockholm och uppåt i landet, där en stor del av verksamheten är förlagd till Norrbotten och Västerbotten. Med flera spännande projekt på gång fortsätter SKK AB nu sin expansion och söker därför fler medarbetare till teamet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
● Hantering och administration av markärenden
● Arbete i GIDA/GIS- och kartsystem kopplat till elnät och markfrågor
● Dokumentation och strukturering av projektinformation
● Myndighetskontakter
● Hantering av avtal och tillståndsfrågor
● Samordning mellan olika projekt och säkerställande av att insatser sker i rätt tid och ordning
● Bidra till att skapa och upprätthålla effektiva processer och strukturer
Arbetet präglas av nära samarbete med kollegor, myndigheter och andra aktörer, men varje medarbetare ansvarar för sina egna projekt och ärenden. Du har själv överblick över status, deadlines och nästa steg i ditt arbete, samtidigt som du samverkar med kollegor och delar kunskap inom teamet.
Vi söker dig som är:
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och drivkraft. För att trivas hos oss tror vi att du är:
● Strukturerad och noggrann
● Självgående och initiativtagande
● Flexibel och lösningsorienterad
● En lagspelare med positiv inställning men som trivs med att driva egna projekt
● Nyfiken och villig att lära dig nytt
● Mycket goda kunskaper i svenska då arbetsspråket är svenska
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och självgående. Du trivs med frihet under ansvar och har förmågan att prioritera mellan flera parallella projekt utan att tappa överblicken. Rollen innebär att du själv planerar, driver och följer upp ditt arbete, samtidigt som du har stöd från kollegor och chefer när det behövs.
Du behöver inte ha arbetat inom branschen tidigare. Det viktigaste är att du har rätt personlighet och drivkraft. Erfarenhet från elnätsbranschen, mark- och tillståndsfrågor eller närliggande områden är däremot ett extra plus.
Meriterande erfarenheter är:
● Arbete som administratör inom elnätsbranschen eller andra administratörsroller (extra meriterande)
● Mark-, intrångs- eller tillståndsfrågor
● GIS- eller kartsystem (t.ex. GIDA)
● Administrativ projektkoordination
● Tidigare arbetat inom elbranschen som exempelvis projektör, beredare eller liknande men som nu önskar en administrativ roll
Hos SKK AB blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete med kollegor, eget ansvar och flexibilitet står i fokus.
Vi erbjuder:
● Hybridarbete med stor flexibilitet – du har möjlighet att arbeta både hemifrån och från kontoret utifrån verksamhetens behov. Rollen kräver dock regelbunden närvaro på kontoret varje vecka för samarbete, koordinering och projektuppföljning.
● En familjär kultur där alla bidrar
● Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
Villkor och arbetssätt:
● Heltid, dagtid med flexibla arbetstider
● Placeringsort: Boden, Fabriksgatan 6 / Hybridarbete
● Start: Mitten/slutet av september
Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte, skicka in din ansökan och ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss!
Observera: Detta är ytterligare en tjänst inom samma arbetsområde som tidigare annonserats. Har du redan sökt den tidigare tjänsten behöver du inte skicka in en ny ansökan. Planerad start för tjänsten är i mitten/slutet av september.Så ansöker du
Ansökan skickas på mejl till: asa@nxtchallenge.se
Märk din ansökan i ämnesraden med Administratör 2 SKK AB
NXT Challenge AB sköter rekryteringen till SKK AB och vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Åsa Ludvigsson asa@nxtchallenge.se
Vi undanbeder oss vänligt men bestämt kontakt från annonsförsäljare, rekryteringsföretag och övriga leverantörer i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: asa@nxtchallenge.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör 2 SKK AB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Challenge AB
(org.nr 559556-6653)
Fabriksgatan 6 (visa karta
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961 31 BODEN Arbetsplats
Skogs- och kraftkonsulterna i Norr AB Jobbnummer
9949932