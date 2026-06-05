Bli Yrkeslärare inom Verkstadsteknik/CNC i Mjölby!
Montico HR Partner AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Mjölby Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Mjölby
2026-06-05
, Boxholm
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi på Montico söker nu en engagerad och kunnig Yrkeslärare inom verkstadsteknik/CNC till vår utbildningsverksamhet i Mjölby. Om du brinner för att inspirera och vägleda vuxna studerande mot en karriär inom tillverkningsindustrin, kan detta vara den perfekta rollen för dig.Dina arbetsuppgifter
Som Yrkeslärare kommer du att ha en central roll i våra studerandes utveckling. Du kommer att undervisa och instruera inom både praktiska och teoretiska moment, med fokus på skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning, CAD/CAM och CNC-teknik. Med din erfarenhet och expertis blir du en viktig förebild som hjälper våra studerande att utveckla de färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisningen för att säkerställa att varje individ når sina mål.
• Fungera som mentor och stödja våra studerande under deras arbetsplatsförlagda lärande.
• Bidra aktivt till utvecklingen av vår utbildningsverksamhet.
Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad. Genom att vara en del av vår utbildningsverksamhet bidrar du till att forma framtidens tekniska experter och säkerställer tillväxten inom svensk tillverkningsindustri. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där din utveckling är lika viktig som våra studerandes.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en stark vilja att dela med dig av din kunskap. Du har en pedagogisk ådra och förmåga att anpassa din undervisning till varje individs behov. Ditt samarbetsinriktade och nyfikna förhållningssätt gör dig till en uppskattad kollega och mentor.Kvalifikationer
• Minst 3 års yrkeserfarenhet inom verkstadsteknik/CNC
• B-körkort och flytande svenska
Meriterande:
• Yrkeslärarexamen
• Erfarenhet av att utbilda inom verkstadsteknik/CNC
• Godkänd testledare för Skärteknikcentrum
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.montico.se/om-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Kungsvägen 67 (visa karta
)
595 41 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kompetensutveckling AB Kontakt
Eva Johansson eva.johansson@montico.se 0140-59 90 48 Jobbnummer
9949938