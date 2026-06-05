Lagerarbetare Sökes För Kundsräkning
Emerén Holding AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emerén Holding AB i Örebro Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med olika uppgifter inom lager och logistik, exempelvis:
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Truckkörning vid behov behörighet A1-4 B1-4
Orderhantering och inventering
Vi erbjuder:
Extraarbete vid behov – perfekt för dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Möjlighet att arbeta hos flera spännande kundföretag i regionen
Ett omväxlande arbete i ett härligt team
Placering: Örebro med omnejdProfil
Vi söker dig som är flexibel, pålitlig och har en positiv inställning. Du trivs med fysiskt arbete och har lätt för att samarbeta med andra. Erfarenhet av lagerarbete eller truck körning är meriterande, men inget krav – det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag till cv@rattbemanning.se
eller https://www.rattbemanning.se/lediga-jobb/Om företaget
Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi och administration.Om företaget
Vi som arbetar på Rätt Bemanning & Rekrytering har själva varit verksamma, ofta i ledande befattning, inom dom områdena vi arbetar inom. Vår specialistkompetens i kombination med många års erfarenhet gör att vi kan garantera att du får Rätt person med Rätt kvalitet på Rätt plats, oavsett om det gäller bemanning, rekrytering, inom såväl privat som offentlig sektor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emerén Holding AB
(org.nr 556796-7129)
Kulvägen 8 (visa karta
)
703 84 ÖREBRO Arbetsplats
Rätt Bemanning Kontakt
David Emerèn david@rattbemanning.se Jobbnummer
9949934