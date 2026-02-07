Coach för individuell chefshandledning
Avaron AB / Personaltjänstemannajobb / Sigtuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Sigtuna
2026-02-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sundbyberg
, Solna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-07Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en coach som kan ge individuellt chefstöd till två enhetschefer inom vård- och omsorg. Uppdraget syftar till att stärka chefernas förmåga att hantera sin arbetssituation och möta utmaningar i vardagen, exempelvis i situationer som kräver tydlig kommunikation och strukturerad konflikthantering.
Du kliver in som ett professionellt, fristående stöd och bidrar med verktyg och strategier som skapar hållbarhet i ledarskapet.
ArbetsuppgifterGenomföra individuell chefshandledning och coaching.
Stödja cheferna i att analysera och hantera utmanande situationer i arbetsvardagen.
Bidra med metoder, verktyg och strategier för konflikthantering i mötet med kollegor och medarbetare.
KravRelevant akademisk examen.
Coachutbildning.
Minst tre års erfarenhet av liknande arbete.
Kunskap och erfarenhet av konflikthantering.
MeriterandeKompetens och erfarenhet inom vård och omsorg.
Att vara verifierad coach.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7190337-1830253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sigtuna Busstation (visa karta
)
193 30 SIGTUNA Jobbnummer
9729482