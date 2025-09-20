CNC-utbildare sökes till YH Akademin
2025-09-20
Vill du dela med dig av dina kunskaper inom CNC-teknik och bidra till nästa generations yrkeshögskoleingenjörer? YH Akademin söker nu en engagerad CNC-utbildare för undervisning på distans - med inslag av fysiska träffar Borlänge och Värnamo.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Lärare inom CNC-Teknik kommer du att ansvara för att förmedla specialistkunskaper och praktiska färdigheter till studenter. Du blir en nyckelperson i att utveckla och genomföra utbildningar som möter industrins framtida behov, i en stödjande och kompetent lärarkår.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att undervisa och vägleda studenter inom CNC-teknik, från grundläggande principer till avancerad programmering och praktisk maskinhantering. Du ansvarar för undervisning och handledning av en pågående klass samt fullt ansvar för en ny klass från januari 2026. Undantag är LIA och examensarbete, som hanteras av utbildningsledaren. Uppdraget är långsiktigt!
Arbetet omfattar:
• Cirka 9 timmar lärarledd undervisning/vecka
• 1-2 fysiska träffar per kurs (2 dagar långa, i Borlänge/Värnamo)
• Planering, framtagning och upplägg av kursmaterial enligt YH Akademins metodik
• Bedömning, examination och återkoppling till studerande
• Löpande kontakt och avstämningar med utbildningsledare
VI SÖKER DIG SOM
• Goda kunskaper inom CNC-teknik och relevanta kursområden (se utbildningens hemsida)
• Förmåga att undervisa både på distans (Zoom/Itslearning) och vid fysiska träffar
• Pedagogisk förmåga och intresse av att stötta vuxna studerande (tidigare erfarenhet som utbildare är meriterande, men inget krav)
• Förmåga att självständigt ta fram undervisningsmaterial och bedöma uppgifter
• Egen fungerande teknisk utrustning (dator, kamera, headset/mikrofon)
• Flytande i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av undervisning inom yrkeshögskola eller gymnasieskola
• Branscherfarenhet från tillverkande industri
• Kunskap om CAD/CAM-system
För att lyckas i rollen har du följande egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Stabil
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Därför ska du välja YH Akademin:
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens kompetensförsörjning inom industrin
• Stöd från utbildningsledare och pedagogiskt introduktionsmaterial
• Ett flexibelt konsultuppdrag där du kan kombinera undervisning med annan verksamhet
• Chansen att undervisa enligt en modern pedagogisk modell - flippat klassrum - som skapar engagemang och lärande på riktigt Ersättning
