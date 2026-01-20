Cnc-tekniker
2026-01-20
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
Om tjänsten Du kommer att arbeta med beredning och tillverkning i Cnc-maskiner med enstyckstillverkning och mindre serier. Du kommer att arbeta med programmering, beredning, produktionsteknik, programjustering, riggning och egenkontroll.
Din erfarenhet Du har goda skärtekniska kunskaper och har vana av att bereda, rigga och egenhändigt programmera maskiner. Du har arbetat med både enstycks- och mindre serietillverkning och har goda kunskaper inom skärande bearbetning, ritningsläsning och mätteknik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av camberedning. Du har en god datavana, innehar B-körkort och kommunicerar på svenska och engelska.
Din personlighet Vi ser att du är en strukturerad och engagerad person. Har ett lösningsorienterande förhållningsätt till ditt arbete och arbetar enligt ständiga förbättringar. Drivs av att utveckla nya tankar och idéer.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43 hakan@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9693231