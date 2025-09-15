CNC-operatörer till Albin Components
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kristinehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kristinehamn
2025-09-15
CNC-OPERATÖRER TILL ALBIN COMPONENTS Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos Albin Components kommer du att arbeta med svarvning, kuggning och fräsning i moderna maskiner från bland annat Okuma, Mazak och Liebherr. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där du jobbar nära dina kollegor i produktionen. Förutom dina huvudsakliga uppgifter kan du också komma att stötta teamet med andra förekommande arbetsmoment. Din insats är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i vår produktion. Tjänsten är förlagd till 3-skift.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen ser vi att du har en positiv inställning, är nyfiken och öppen för att lära dig nya saker. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Du trivs med att arbeta i team och samarbetar gärna med dina kollegor, men är också självgående och tar egna initiativ när det behövs. Kombinationen av noggrannhet, flexibilitet och ansvarstagande är något vi värdesätter högt. Vidare ser vi gärna att du:
• Är utbildad CNC-operatör
• Har truckkort (ledstaplare)
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - ytterligare språkkunskaper är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är en direktrekrytering där du blir anställd av Albin Components. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Eterni Sweden.
Albin Components tillämpar gällande kollektivavtal (Teknikavtalet) med de förmåner och rättigheter det innebär. Vi har eget gym för vår personal som även får nyttjas av deras familjemedlemmar. Våra medarbetare erbjuds även en årlig summa för friskvårdsersättning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Albin Components Kontakt
Anders Andersson anders.andersson@eterni.se Jobbnummer
9508083