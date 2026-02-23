CNC-Operatörer sökes till Järvsö/Ljusdal
2026-02-23
Vi söker CNC-operatörer till vår kund i Järvsö. Ambitionen är att övergå till kunden.
Har du erfarenhet av CNC-bearbetning? Vill du jobba i ett växande företag, gillar varierade arbetsuppgifter och tycker att det är viktigt att trivas på jobbet?
Vi behöver förstärka med fler CNC-operatörer till Ljusdal och Järvsö. Arbetsuppgifter
Manövrera CNC-fräsmaskin blir din primära arbetsuppgift
Din bakgrund/Dina egenskaper
Teknisk utbildning/erfarenhet mot CNC-bearbetning.
Praktisk erfarenhet som CNC-operatör
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik, och ett tekniskt intresse.
Information och kontakt
Ansökan till tjänsten sker till Wikan Personal Hälsingland och information om tjänsten sker via Magnus Jonsson, magnus.j@wikan.se
, 076-6493311
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Att arbeta för en ledande leverantör inom verkstadsarbete.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Kontakt
Magnus Jonsson magnus.j@wikan.se 0278523311 Jobbnummer
9758318