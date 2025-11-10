CNC-operatörer
Vi på Ikett Personalpartner AB söker nu en noggrann och tekniskt intresserad CNC-operatör till vår kund i Växjö.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med fleroperationsmaskiner där du bearbetar detaljer av gjutgods. Du hanterar program i Okumas styrsystem, läser ritningar, ställer maskiner och ser till att produktionen flyter på som den ska. Du kontrollerar att måtten blir korrekta, gör justeringar vid behov och ser till att maskinerna underhålls dagligen för bästa resultat.
Vi tror att du som person är driven och tekniskt intresserad.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 2-skift/nattProfilKvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom industriteknik eller automation
• Vi ser att du har erfarenhet av bearbetning i fleroperationsmaskiner och/eller svarv.
• Du bör ha goda kunskaper i ritningsläsning.
• För arbetet krävs det att du behärskar olika mättekniker
Det är meriterande med gymnasieutbildning inom Industriteknik samt erfarenhet av Okumas eller Fanucs styrsystem, automation och gjutgodsbearbetning.Om företaget
Kontakt ansökan
Växjöfabriken samarbetar med Ikett Personalpartner AB som är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.?
