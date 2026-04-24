CNC-operatör till kund i Kil
Vill du arbeta på ett stabilt, familjeägt verkstadsföretag med runt 20 medarbetare? Nu söker vi en duktig CNC-operatör till en av våra kunder i Kil! Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med kvalificerad CNC bearbetning, främst svarvning, mot kvalitetsmedvetna industrikunder. Produktionstakten är kontrollerad, processerna stabila och kvaliteten helt avgörande. Det här är en roll för dig som är självgående CNC operatör för dig som vill:
• Köra, ställa och justera CNC maskiner med eget ansvar
• Jobba med detaljer där noggrannhet och yrkesstolthet är viktigare än tempo
• Vara en del av ett litet team där varje person räknas
Du jobbar nära både kollegor och produktionen - det finns korta beslutsvägar och stor tillit till operatörernas kompetens.
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstider: Dagtid
Vem är du?
Vi letar efter trygg, erfaren operatör som:
• Har god CNC vana
• Är stabil, prestigelös och kvalitetsmedveten
• Trivs i ett mindre bolag med ansvar och långsiktighet
• Vill stanna och bli en viktig del av verksamheten över tid
Specifikt styrsystem är mindre viktigt - rätt grund och inställning väger tyngst.
Varmt välkommen med din ansökan på vår hemsida www.uniflex.se.
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess. Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Uniflex Sverige AB Kontakt
Karin Bengtsson karin.bengtsson@uniflex.se Jobbnummer
9874799