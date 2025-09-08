CNC-operatör till Beyond Gravity Linköping
2025-09-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Om Beyond Gravity
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Vi är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Vi möter "new space" med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission success. Vårt team med över 1700 experter på 13 platser i sex länder, är hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter och bärraketer, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Ditt Crew
Vårt Productionteam på vår helt nya fabrik i Linköping består idag av cirka 30 engagerade personer och leds av både Joakim och Thomas. Vi kommer från olika bakgrunder vilket gör att vi kompletterar varandra och drar nytta av varandras erfarenheter. Här är vi ett team som gillar att ta initiativ och lösa problem tillsammans. Eftersom vi fortfarande bygger upp vår produktion har vi stora möjligheter att påverka och förbättra hur vi arbetar - perfekt för dig som gillar att vara med och påverka från start! Vi har en öppen och inkluderande arbetsmiljö, där alla ideér välkomnas och tas tillvara när vi tillsammans bygger framtidens rymdproduktion!
Ditt Mission
• Ansvara för vår 7-axliga maskin med dubbla maskinbord och 9 meter slaglängd på X-axeln.
• Vara med och utveckla maskinen från enstyckstillverkning till serietillverkning.
• Jobba i ett tvärfunktionellt CNC-team med tätt samarbete med programmerare, produktionsteknik och beredning.
• Hantera och optimera maskinens prestanda för att säkerställa hög produktivitet och kvalitet.
• Bidra med dina idéer för att förbättra processer och arbetsflöden.
• Delta i problemlösning och innovation kring maskinens användning.
• Arbeta skift - arbetstiderna är i dagsläget förlagda till tvåskift men kommer på sikt utökas till att även innefatta ständig natt samt ständig helg. Till denna tjänst söker vi främst dig som vill arbeta ständig helg!
Din Story
• Utbildning inom verkstadsteknik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet eller stor nyfikenhet på att lära dig.
• Erfarenhet av CNC-fräsning och arbete med minst en 5-axlig maskin är meriterande.
• Kunskaper inom Siemens styrsystem och ritningsläsning är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta med kolfiber är meriterande.
• Ett lugnt, metodiskt arbetssätt med fokus på noggrannhet och kvalitet.
• Ett stort engagemang och ansvarstagande för maskinen och dess drift.
• Förmåga att samarbeta och trivs med att nå gemensamma mål tillsammans med ditt team.
Varför Beyond Gravity?
• Arbete i ett växande högteknologiskt företag med karriärmöjligheter så väl lokalt som internationellt.
• Du kommer att bli en del av ett engagerat team med ambitionen att förnya rymden.
• I Linköping har vi en jordnära familjekultur, erfaren och kompetent personal och en mångsidig ledningsgrupp.
• Vi erbjuder en arbetsplats med flexibilitet och självständighet samt helt nya fabrik och nytt kontor med eget gym.
Are you ready for lift-off?
Våra värdeord - passion, tillsammans och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Vi samarbetar med Beyond Gravity i den här rekryteringen, där ansökan sker via oss. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
För frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Emilia Gasbarro | emilia.gasbarro@ikett.com
eller Kevin Karlsson | kevin.karlsson@ikett.com
Ersättning
