CNC-operatör till Axipto Målilla
2026-04-21
Axipto satsar framåt - och vi behöver fler engagerade medarbetare! Som operatör blir du en viktig del i vår produktion och utveckling. Är du nästa stjärna i teamet?
Axipto består av tre produktionsenheter - Nybro, Målilla och Mönsterås och är en viktig del av den starka och framåtdrivande industrikoncernen Inducore. Vi kombinerar det mindre företagets korta beslutsvägar med det stora företagets resurser. Hos oss får du arbeta i en modern och framåtblickande miljö där vi ständigt utvecklar våra processer för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Vår produktion omfattar allt från konventionell CNC-svarvning och fräsning i fleroperationsmaskiner till komplex 5-axlig bearbetning i multifunktionssvarv, där hög precision och kvalitet säkerställs i varje moment.
Om rollen
Vi är i en utvecklingsfas och söker nu en CNC-operatör till vår verksamhet i Målilla. Som operatör hos oss ansvarar du för driften i en maskingrupp under ditt skift. Arbetet omfattar bland annat ställ, övervakning av process i maskiner, kontrollmätning och kvalitetssäkring. Du samarbetar nära produktionsledningen och är en viktig del i att vi når våra gemensamma mål. Vi uppmuntrar initiativtagande och ser gärna att du bidrar till förbättringar, både i det dagliga arbetet och genom egna idéer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av industriarbete - gärna som CNC-operatör
Är noggrann, strukturerad och tycker om att arbeta i team
Har ett intresse för teknik och en vilja att utforska nya lösningar
Trivs med att ta ansvar och kan arbeta självständigt
Har datorvana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vet att ingen kan allt från början - det viktigaste för oss är din vilja att lära, utvecklas och bidra.
Hos oss får du
En trygg anställning med kollektivavtal
Arbeta i en teknisk och modern miljö
En arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas
Förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter - allt för att skapa trivsel, gemenskap och en hållbar arbetsvardag
På Axipto värnar vi om mångfald och inkludering. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar och stärker oss - både som arbetsplats och människor. Därför strävar vi efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ges lika förutsättningar att växa och känna sig välkomna - oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet.
Tjänsten är på heltid med placering i Målilla. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt till: jobb@axipto.se
och märk ansökan med "CNC-operatör Målilla".
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb@axipto.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Axipto AB
(org.nr 556283-4514), https://www.axipto.com/
Timmervägen 6 (visa karta
)
577 74 MÅLILLA Kontakt
HR-specialist
HR-specialist
Caroline Darwiche Caroline.Darwiche@axipto.se 0481-475 15
9867689