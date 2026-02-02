CNC-operatör till ALO Center AB
2026-02-02
ALO Center AB är en världsledande maskintillverkare åt sågbladsindustrin med rötter som sträcker sig tillbaka till 1938. Vi utvecklar högteknologiska lösningar som både effektiviserar våra kunders produktion och bidrar till en mer hållbar industri. Innovation, samarbete och flexibilitet har genomsyrat verksamheten sedan starten och tillsammans formar vi morgondagens industri - vill du vara med?
Som CNC-operatör hos oss arbetar du i hjärtat av vår produktion, i en modern och välutrustad maskinpark där fokus ligger på kvalitet och precision. Arbetet är varierat och omfattar tillverkning i korta serier, framtagning av nya detaljer samt löpande förbättringar av arbetssätt och processer. Din noggrannhet och tekniska skicklighet gör verklig skillnad hos oss!
Eftersom all vår kompetens finns samlad in-house får du ett nära och effektivt samarbete med dina kollegor, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både arbetssätt och slutprodukt. Du blir en viktig del av produktionen där ditt arbete direkt påverkar kvaliteten på våra maskiner. Rollen innebär att du löser tekniska utmaningar, kommer med idéer och driver förbättringar - ett ansvar som ger både variation och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär exempelvis:
Programmera, rigga, provköra och producera detaljer i våra CNC-maskiner
Kontrollmätning och kvalitetssäkra detaljer enligt ritnings- och toleranskrav
CAM-beredning i Mastercam
Tätt samarbete med konstruktörer, montörer och kollegor inom tillverkningsavdelningen
Bidra med idéer och förbättringar som driver oss framåt
Planering av arbetet sker till stor del i teamet och tillverkningsordrar hanteras i affärssystemet Monitor.
Vem tror vi att du är?
Relevant utbildning CNC-operatör eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av programmering och skärande beredning
Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning
Erfarenhet av CAM-beredning, meriterande i Mastercam
Noggrann, analytisk och lösningsorienterad
Nyfiken och motiverad att lära nytt
Lagspelare som trivs med att jobba ihop mot gemensamma mål
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på ALO Center AB erbjuder vi flexibla arbetstider och en modern arbetsplats i Mora där vi värnar om god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vår kultur präglas av frihet under ansvar, vilket ger dig stort förtroende i rollen och goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med oss. Vi erbjuder förmåner så som friskvårdsbidrag och extra ledighet när du fyller jämnt. Självklart är vi kollektivanslutna och följer Teknikavtalet, vilket ger dig trygga villkor som anställd.
Redo att ta nästa steg?
Vill du arbeta nära tekniken, bidra med din kompetens i tillverkningen och vara en del av ett team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig och få veta just hur du vill bidra till vår utveckling!
Rekryteringsprocess och ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning (provanställning) med möjlighet till tillsvidareanställning efter 6 månader. Sista ansökningsdag är 1/3 - intervjuer sker löpande, så tveka inte på att skicka in din ansökan!
Missa inte chansen att bli en del av vårt härliga ALO-team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
