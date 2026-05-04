CNC-operatör/tekniker
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-05-04
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Gnosjö
, Jönköping
, Halmstad
, Göteborg
, Mjölby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Vill du arbeta i ett växande och attraktivt bolag där precision möter passion?
Det här är inte bara ännu ett jobb som CNC-operatör, det är för dig som ser CNC-maskiner, verktyg och material som något mer än teknik... som ett hantverk, nästan en konstform.
Här får du chansen att arbeta med modern teknik, avancerade maskiner och varierande uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vad innebär rollen
I rollen som CNC-operatör kommer du att producera prototyper, lågvolymsartiklar och
• Arbeta i svarvar och fleraxliga multimaskiner
• Programmera: GibbsCam, ISO eller andra dialoger
• Självständigt rigga och ställa maskiner
• Säkerställa kvalitet genom: Förstabitskontroll
• Löpande mätning och uppföljning mot ritning
Här får du stort eget ansvar och möjlighet att påverka både process och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för CNC och tillverkning.
• Erfarenhet av svarvning och/eller fräsning
• Erfarenhet av GibbsCam, ISO
• Dokumenterad utbildning inom relevant område
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Körkort
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för hela processen, från ritning till färdig detalj.
Anställningen
Här erbjuds du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att utvecklas:
• Stora utvecklingsmöjligheter inom teknik och programmering
• Kollektivavtal och trygga villkor
• Friskvårdsbidrag
• Anställningsform: Inledande anställning som övergår till direkt anställning hos kundOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rudolf Bairamyan rudolf@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9889465