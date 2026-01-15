CNC-operatör med programmeringskunskaper!
Vi söker just nu en CNC-operatör till en av våra kunder i Karlskoga, Tjänsten är en nyckelroll där du arbetar med programmering och ansvarar för hela processen från förberedelse till färdig produktion. Du blir en viktig del i ett kompetent team i en modern verkstadsmiljö.
I rollen som CNC-operatör arbetar du med hela programmering av fräs och/eller svarv med drivna verktyg. Programmeringen görs både direkt i maskinerna och med hjälp av CAM-program. Du ansvarar för att ställa in och köra igång både nya och befintliga detaljer. En viktig del av arbetet är att förbättra bearbetningen så att kvaliteten blir hög, produktionstiden kort och materialet används på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har flerårig och bred erfarenhet som CNC-tekniker eller CNC-operatör inom verkstadsindustrin, gärna med inriktning mot legotillverkning av avancerade detaljer med höga krav på precision och kvalitet. Du har en djup teknisk förståelse för bearbetningsprocesser och arbetar strukturerat och självständigt. Du är ansvarstagande, initiativrik och har förmåga att samarbeta med andra för att ständigt utveckla produktionen.
Du har mycket goda matematiska kunskaper, behärskar teknisk engelska och har erfarenhet av fleraxliga maskiner. Relevant verkstadsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet krävs.
Erfarenhet av Mazatrol (Yamazaki Mazaks dialogprogrammeringssystem),
Edgecam eller annan CAM-mjukvara är meriterande.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
