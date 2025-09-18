CNC-Operatör inom svarvning
2025-09-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Hos oss blir du en del av ett lösningsorienterat team där vi stöttar varandra, men där du också har ett stort eget ansvar i ditt arbete. Som CNC-operatör hos oss kommer du att arbeta med att justera program i svarven, övervaka bearbetningsprocessen och säkerställa att varje detalj håller rätt kvalitet. Du ansvarar för att ställa in och justera verktyg, utföra mätningar och läsa ritningar för att säkerställa att slutresultatet överensstämmer med specifikationerna.Publiceringsdatum2025-09-18Profil
För att trivas i rollen är du noggrann och ansvarstagande, med en stark vilja att leverera hög kvalitet i ditt arbete. Du har tålamod och ett analytiskt tänkande som gör att du kan finjustera inställningar och lösa problem när de uppstår. Samtidigt är du kommunikativ och delar gärna kunskap och lösningar med dina kollegor, även om du i grunden är trygg med att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
*
En slutförd utbildning inom CNC alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
*
God datorvana, meriterande är erfarenhet av affärssystemet ERP.
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd på tvåskift och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
