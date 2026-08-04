CNC-operatör inom fräsning
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-08-04
, Kungsör
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, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
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Vill du arbeta med modern CNC-fräsning och precisionsbearbetning?
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med att arbeta i en produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus? Vi söker nu en engagerad CNC-operatör inom fräsning som vill bli en viktig del av vårt produktionsteam.
Som CNC-operatör får du arbeta med tillverkning av detaljer i olika material och serier. Du ansvarar för att maskinerna körs effektivt, att produkterna håller rätt kvalitet och att arbetet utförs enligt ritningar, arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I rollen arbetar du med CNC-styrda fräsmaskiner och ansvarar för hela eller delar av tillverkningsprocessen. Arbetet kan innefatta riggning, verktygsbyten, mätning, programmering och löpande kvalitetskontroller.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden – CNC-fräsning
Ställa, rigga och köra CNC-styrda fräsmaskiner enligt ritningar och arbetsinstruktioner.
Utföra verktygsbyten, nollpunktsinställning och enklare justeringar i maskinprogram.
Läsa och tolka tekniska ritningar, måttsättning och toleranser.
Arbeta med tillverkning av detaljer i korta och längre produktionsserier.
Genomföra mätning och egenkontroll med exempelvis skjutmått, mikrometer och andra mätverktyg.
Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser eller behov av korrigerande åtgärder.
Optimera bearbetning och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Delta i förbättringsarbete samt följa gällande kvalitets- och arbetsmiljörutiner.
Utföra dagligt underhåll och hålla arbetsplats samt maskinutrustning i god ordning.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör inom fräsning eller motsvarande erfarenhet från verkstadsindustri.
Kunskap om CNC-styrda fräsmaskiner och skärande bearbetning.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar samt arbeta med toleranser.
Erfarenhet av riggning, verktygshantering och mätning.
Grundläggande kunskaper i CNC-programmering eller möjlighet att göra enklare programjusteringar är meriterande.
Erfarenhet av styrsystem som exempelvis Heidenhain, Fanuc, Siemens eller Mazatrol är meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna följa instruktioner och dokumentera arbetet.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar också bra med kollegor inom produktion och teknik.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett starkt fokus på kvalitet och precision.
Är tekniskt intresserad och tycker om att lösa praktiska problem.
Arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Är självgående men samtidigt en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
Är flexibel och vill utvecklas inom CNC, fräsning och modern produktion.
Har ett högt säkerhetstänk och följer rutiner och instruktioner.
Anställningsvillkor och arbetstider
Heltid, med anställningsform enligt överenskommelse.
Arbetstider enligt överenskommelse; skiftarbete kan förekomma.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Möjlighet till utveckling inom CNC-bearbetning och produktion.
Placeringsort enligt överenskommelse.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas inom CNC-fräsning? Skicka in ditt CV och berätta gärna om din erfarenhet av CNC-maskiner, ritningsläsning och mätteknik. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165142-2129031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
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632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10020555