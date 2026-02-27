CNC-operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Bengtsfors Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Bengtsfors
2026-02-27
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Bengtsfors
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Säffle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som CNC-operatör / programmerare har du ett helhetsansvar för dina maskiner. Du arbetar med 3-, 4- och 5-axliga CNC-fräsmaskiner samt CNC-styrda svarvar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Riggning och inställning av maskiner
• Programmering och körning
• Mätning och kvalitetskontroller
• Enklare maskinunderhåll kan förekomma
• Rapportering och uppföljning i företagets affärs-/MPS-system
Du arbetar självständigt och har stor möjlighet att påverka arbetssätt, förbättringar och effektiviseringar i produktionen.Profil
Vi söker dig som följande har:
• Relevant bakgrund genom utbildning med inriktning skärande bearbetning eller har motsvarande kompetens
• Har tidigare erfarenhet av arbete med CNC-maskiner
• Kan läsa och tolka ritningar samt förstå toleranser
• Har vana av att arbeta i MPS-system
• Behärskar svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av Mazak-maskiner
• Truck- och traverskort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Näsmark hanna.nasmark@ikett.com Jobbnummer
9767772