CNC-operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Alvesta Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Alvesta
2026-02-18
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker nu en CNC-operatör till en av våra kunder i Alvesta.
I rollen som CNC-operatör ansvarar du för att ställa, köra och övervaka CNC-styrda maskiner i den dagliga produktionen. Du arbetar utifrån ritning och säkerställer att detaljer tillverkas med hög precision och enligt kundens specifikationer. Arbetet innefattar mätning, kvalitetskontroller, verktygsbyten samt justering av program och maskininställningar vid behov. Du har en viktig roll i att säkerställa ett effektivt produktionsflöde och bidra till ständiga förbättringar i verksamheten.
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna inom svarv eller fräs, och som har god vana av ritningsläsning och mätteknik. Har du kunskap inom programmering är det meriterande, men vi värdesätter även dig som har rätt inställning och viljan att utvecklas vidare inom området. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har ett tekniskt intresse som driver dig framåt.
Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Önskemål/Krav:
• Tidigare erfarenhet av maskinbearbetning
• Ritningsläsning
• Tekniskt intresse
• Industrivana
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com
9750177