CNC-operatör
2025-10-19
Fixit TMV AB startades 1984 och är ett teknikföretag som finns i Tandsbyn, några mil söder om Östersund.
Företaget har ca 15 anställda.
Är du en noggrann och problemlösande person med erfarenhet av CNC-bearbetning? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Om tjänsten:
Som CNC-Operatör kommer ditt huvudsakliga arbete bestå av tillverkning i CNC-styrda maskiner med högteknisk standard. Idag förfogar de över 16 CNC-styrda bearbetningsmaskiner, från svarvar till 4-axliga fleroperationsmaskiner där du kommer programmera och övervaka maskinerna för att säkerställa att komponenterna tillverkas med rätt form och dimension. Arbetsuppgifterna omfattar ritningsläsning och svarvning i korta och medelstora serier men även en del programmering och riggning om du besitter sådana kunskaper. Då det även förekommer arbete i manuella maskiner, t ex borr och manuell fräs, bör du vara bekväm med detta. Felsökning och problemlösning samt andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har några års yrkeserfarenhet inom området med goda kunskaper inom svarvning, fräsning och maskinprogrammering (gärna Okuma styrsystem) med förmåga att självständigt ställa dina jobb.
Du som person:
Som person är du pålitlig, engagerad och noggrann. Du är en problemlösare med ett öga för detaljer som är kvalitetsmedveten och tar ansvar för det du producerar. Du kommer till ett företag med flexibilitet och snabba beslutsvägar där du får ett stort eget ansvar, arbeta självständigt och möjligheten att driva egna initiativ.
Du kommer att tillhöra ett familjärt team med erfarna och kompetenta kollegor och personlig lämplighet värderas högt vid tillsättningen av denna tjänst, att vi hittar dig som är rätt person för jobbet.
Sysselsättningsgrad:
Heltid
Arbetstid och lön:
Dagtid
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@fixitab.net
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fixit TMV, AB
Förläggarvägen 16
834 99 TANDSBYN Arbetsplats
Fixit TMV AB Jobbnummer
