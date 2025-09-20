CNC-operatör
2025-09-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Jan Udden AB i Jönköping
, Mora
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med maskinbearbetade detaljer i nya moderna CNC-maskiner i fina lokaler i Bankeryd.
Nu startar vi en ny produktionsenhet i Bankeryd där du kommer att vara med och starta upp. Vill du vara med på denna resa är detta jobbet för dig.
Vi producerar högkvalitativa maskinbearbetade delar i främst stål och aluminium. Vårt framgångsrecept bygger till stor del på vårt genuina kvalitetsarbete och det har vi uppnått genom att förena en gedigen hantverkskänsla, erfarenhet och kompetens hos personal med avancerad teknologi och kvalitetsmaskiner. För oss handlar kvalitet om mer än bara detaljen som produceras. Begreppet innefattar omsorg om varje kund och medarbetare, leveranssäkerhet och byggande av långsiktiga och stabila affärsrelationer.
Vi tillverkar mestadels korta serier med höga krav på finish och precision med hjälp av våra 3-, 4- och 5-axliga fräsmaskiner med palettsystem, svarvar med dubbla revolvrar, drivna verktyg och heningsmaskiner. Våra mätverktyg kalibreras kontinuerligt och vårt kvalitetssystem är integrerat direkt i produktionen.
Vi har stort kunnande och bred erfarenhet av att bearbeta många olika material, som aluminium i olika legeringar, magnesium, stål, rostfritt, koppar, mässing och plast.
För att möta våra kunders behov kontrollerar och dokumenterar vi ständigt alla led i vår produktion. Kontinuerligt förbättringsarbete borgar för vår kompetens och utvecklar ytterligare våra produktionsmetoder inför framtiden.
Som CNC-operatör har du ett stort ansvar för kvalitet, precision och finish. Möjligheter finns att lära sig inom andra områden såsom kvalitet , mätning och andra uppgifter. Som person har du lätt för att lära , är nyfiken och intresserad av ny teknik. Du är beredd att ta i det där lilla extra och kunna vara flexibel med arbetsuppgifterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@janudden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jan Uddén AB
(org.nr 556492-0352)
Förrådsvägen 4 (visa karta
)
564 31 BANKERYD Arbetsplats
JAN UDDÉN AB Kontakt
Amir Rajabzadeh amir@janudden.se Jobbnummer
9518736