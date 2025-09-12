CNC-Operatör
IndustriQompetens Mälardalen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2025-09-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IndustriQompetens Mälardalen AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vi på Industriqompetens söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund. Här får du möjlighet att arbeta med moderna maskiner och bidra till högkvalitativ produktion av våra produkter.
Om rollen
Som CNC-operatör hos oss ansvarar du för:
•
Ställning av maskiner till olika detaljer
•
Förstabitsmätning enligt ritning
•
Kompensering av verktyg och mått i maskinen
•
Mindre manuella programändringarPubliceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som har:
•
Relevant utbildning och erfarenhet som CNC-operatör
•
Goda kunskaper i ritningsläsning
•
Noggrannhet och flexibilitet i arbetet
•
God samarbetsförmåga och positiv attityd
•
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
•
En stimulerande arbetsmiljö med moderna maskiner
•
Möjlighet till utveckling
•
Trygg arbetsgivare med långsiktiga planer
Om IndustriQompetens
Industriqompetens är ett industriföretag som arbetar med bemanning. Vi arbetar med både stora och små aktörer runt om Mälardalen. Som anställd hos oss på IQ har du möjlighet att påverka din egen utveckling. Vi erbjuder en trygg anställning då vi går efter Teknikavtalet som är de kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till. På IQ tar vi vara på den kompetens du har och matchar med kundens behov.
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder än anslutna till.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!
Sök tjänsten direkt på www.iqjobb.se,
där kan du även läsa mer om oss på IQ och hur det är att arbeta hos oss. Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industriqompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759) Arbetsplats
IndustriQompetens Jobbnummer
9506544