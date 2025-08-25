CNC-operatör
2025-08-25
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som CNC/Laser-operatör på plåtverkstaden kommer du arbeta i en mindre grupp som har bland annat ansvar för en CNC-styrd laserskärmaskin. Du kommer ha huvudansvar för laserskärning men vara flexibel för att stötta upp i övriga CNC-styrda maskiner vid behov. Dina arbetsuppgifter består av laserskärning och du kommer arbeta med olika metaller så som aluminium, titan, och rostfritt stål. Du ansvarar för riggning, körning, underhållsarbete samt efterarbete så som att såga, grada och putsa detaljer. Arbetet bedrivs huvudsakligen på 2-skift men andra skriftformer kan förekomma.
Vi söker dig som trivs med att vara en del av en grupp där samarbete är nödvändigt för att få helheten att fungera. Samtidigt behöver du ha förmågan att arbeta självständigt och ta ett eget ansvar. Noggrannhet och struktur värderas högt då du på sikt kommer ha ansvar för att godkänna ditt eget arbete. För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av CNC och/eller laserskärning. Tjänsten kräver även att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
