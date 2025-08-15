CNC-operatör - Grästorp
Kraftsam Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Grästorp Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Grästorp
2025-08-15
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Grästorp
, Vara
, Trollhättan
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige
Vi söker nu en CNC-operatör till spännande uppdrag i GrästorpPubliceringsdatum2025-08-15Om företaget
Vår kund är ett teknikorienterat tillverkningsföretag med modern maskinpark och lång erfarenhet inom precisionsbearbetning. Verksamheten är inriktad på tillverkning av komponenter i metall, främst för industriella applikationer där höga krav ställs på kvalitet och noggrannhet.
Här arbetar du i ett mindre och kompetent team med korta beslutsvägar och en tydlig vilja att ligga i framkant när det gäller teknik, arbetsmiljö och kundnöjdhet. Produktionen omfattar flera materialslag och bearbetning sker med högt fokus på detaljer och struktur.Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och erfaren maskinoperatör med kompetens inom CNC-fräsning. Rollen innebär arbete i styrda fleroperationsmaskiner i en programmeringsnära miljö, där du följer färdiga produktionsunderlag för att leverera högkvalitativa detaljer. Tjänsten passar dig som trivs med tekniskt utmanande arbetsmoment och har vana att arbeta självständigt.Dina arbetsuppgifter
Självständigt köra och ställa CNC-fräsmaskiner
Skifta mellan olika uppdrag och maskiner vid behov
Utföra mätningar och kontroller enligt instruktion
Läsa och tolka ritningar och arbetsbeskrivningar
Bearbeta komponenter i olika metaller beroende på uppdrag
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av arbete med CNC-fräsning
Är van att tolka tekniska ritningar och dokumentation
Har god förståelse för kvalitetskontroll och mätteknik
Är bekant med programmering i styrsystem för CNC (dialog- eller ISO-baserade system)
Arbetar strukturerat och är van att ta ansvar för egen produktion
Kommunicerar väl på svenska i både tal och skriftÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Jobbnummer
9460239