CNC operatör/tekniker sökes
2026-01-29
Hos vår kund får du arbeta i en modern och säker produktionsmiljö med tydligt fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig förbättring. Vi söker nu en driven och målinriktad CNC-operatör/tekniker med flerårig erfarenhet. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och vill bidra till ett team där utveckling och hög precision är centralt.

Dina arbetsuppgifter
Operera och optimera CNC-fräsar och CNC-svarvar enligt ritning och arbetsorder.
Programmera, felsöka och göra ändringar i CNC-program samt justera verktygs- och styrparametrar för att förbättra cykeltider och ytkvalitet.
Utföra både serieproduktion och enstycksframställning med hög repeterbarhet och noggrannhet.
Kontrollmäta detaljer med mätverktyg (mikrometer, skjutmått, måttmätmaskin m.m.) och dokumentera resultat enligt kvalitetsrutiner.
Utföra daglig tillsyn, förebyggande underhåll och enklare reparationer på maskiner samt rapportera avvikelser.
Samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa leverans, kvalitet och effektivt produktionsupplägg.
Deltaga i kontinuerligt förbättringsarbete av processer, fixturer och verktyg.
Krav och kvalifikationer
Flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta med CNC-fräs och/eller CNC-svarv i produktionsmiljö.
God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och toleranser.
Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroll.
Kunskap i att programmera och optimera CNC-program samt göra praktiska programändringar.
Teknisk förståelse för maskinunderhåll och felsökning.
Flexibilitet att arbeta i skift vid behov.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har formell CNC-utbildning eller erfarenhet av styrsystem, samt erfarenhet av uppställning av verktyg och fixturer.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, målinriktad och har en stark kvalitetsmedvetenhet. Du tar eget ansvar, är lösningsorienterad och arbetar väl både självständigt och i team. Du har ett förbättringstänk och bidrar aktivt till en säker och strukturerad arbetsplats.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid. Inledande anställningsform kan vara inhyrning med goda möjligheter till tillsvidareanställning hos kund. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att ta del av din erfarenhet inom CNC-bearbetning och hur du kan bidra i vårt team. Tillsättning sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140004-1814854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Terminalgatan 3 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
