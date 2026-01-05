CNC Operatör | Lernia | Skövde
2026-01-05
Ta steget in i en värld av precision och innovation som CNC-operatör hos vår kund i Skövde. Här får du chansen att arbeta med avancerad maskinteknik och bidra till framtidens produkter i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som CNC-operatör hos oss kommer du att vara ansvarig för att programmera, ställa in och övervaka CNC-maskiner för att tillverka komponenter enligt specifika ritningar och kvalitetskrav. Utöver programmering av maskiner tillkommer arbetsuppgifter så som övervakning av maskiner, utföra regelbundet underhåll och mindre reparationer på maskinerna samt säkerställa produkternas kvalitet. Det är även viktigt att du vill vara med och samarbeta tillsammans med bolagets produktions- och kvalitetsavdelningar för att optimera tillverkningsprocessen.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet som CNC-operatör och är van att arbeta med svarv, fräs och 3D-laser. Det är ett krav att du behärskar svenska flytande, både i tal och skrift, för att kunna ta till dig instruktioner och direktiv. Du behöver även ha körkort och tillgång till bil för att smidigt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att programmera och optimera CNC-maskiner för att effektivisera tillverkningsprocessen. Kunskap inom maskinteknik, regelbundet underhåll och mindre reparationer av maskiner samt samarbete med produktions- och kvalitetsavdelningar är också uppskattat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Oscar Berg via e-post: oscar.berg@lernia.se
