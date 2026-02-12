CNC Operatör
2026-02-12
Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna CNC-operatörer med goda kunskaper inom CNC som har möjlighet att arbeta skift, dagtid eller ständig natt. Du kommer att arbeta självständigt i en grupp, och ansvara för att producera rätt produkter i rätt tid till rätt kvalitet.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande - Du uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift
Din bakgrund: Grundkraven är att du har en verkstadsutbildning, kunskaper inom CNC samt några års arbetslivserfarenhet av skärande bearbetning och maskinkörning. Du har goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik. Erfarenhet av att köra och göra justeringar av CNC-styrda maskiner.
Tjänsten kräver att man är kvalitetsmedveten, mån om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. - Du bör vara ansvarstagande, självgående och inneha tekniskt intresse. - Effektivitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter hos dig. - Du är en lagspelare med ödmjukhet, flexibilitet och hänsynsfullt bemötande både mot medarbetare och kund. - Arbetar strukturerat samt har en god känsla för kommunikation och samarbete.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Vi tar inte emot ansökningar via epost. För frågor om tjänsten vänligen kontakta: johan.lykkehammar@randstad.se
Ansvarsområden
Operera och övervaka CNC-maskiner under produktionen
Utföra djupslipning och andra maskinbearbetningsuppgifter
Genomföra mätningar och tolka ritningar noggrant
Ansvara för operatörsunderhåll och kvalitetssäkring av produktionen
Delta i förbättringsarbeten för att optimera processer och arbetsflödenKvalifikationer
En verkstadsutbildning med inriktning på CNC.
Flera års erfarenhet inom CNC-operatörsarbete och en förståelse för maskinens alla delar.
intresse och driv i ditt arbete - du ser alltid till att leverera högsta kvalitet.
Erfarenhet av att läsa ritningar, och är noggrann, ordningsam och kvalitetsmedveten i ditt
Truckkort och TraverskortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
