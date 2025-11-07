CMF Coordinator sökes!
Är du passionerad kring design, material och att förverkliga kreativa idéer? Vår kunds Color, Material & Finish Design-team i Göteborg söker en CMF Coordinator, där får du spela en nyckelroll i att förena kreativitet med struktur och ser till att processerna flyter smidigt, samarbetet fungerar sömlöst och designprojekten genomförs med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker en CMF Coordinator till vår kunds Color, Material & Finish Design-team i Göteborg. Vår kund är en innovativ aktör inom den snabbt växande elbilsindustrin, med fokus på att leverera premiumprodukter där modern teknik och hållbarhet står i centrum. Tjänsten är på plats hos kunden på deras kontor i Göteborg.Arbetsuppgifter
I den här rollen ansvarar du för att säkerställa ett smidigt projektflöde genom att koordinera leverantörer, hantera material och sköta administrativa processer kopplade till inköp, juridisk dokumentation och budgetuppföljning. Du blir en viktig länk mellan kreativ design, inköp och verksamhet - och bidrar till att CMF-utvecklingen drivs effektivt och i tid.
Projektkoordinering
Ge dagligt stöd till CMF Design-teamet i att organisera och hantera material
Samarbeta med interna avdelningar som Inköp, Juridik och Ekonomi i upphandlingsprocesser
Följa upp och dokumentera leverantörskommunikation, materialförfrågningar, beställningar och leveranser
Koordinera med designers och Trim Shop i pågående uppgifter
Säkerställa att databaser och material är uppdaterade inför interna genomgångar
Materialhantering
Koordinera med leverantörer kring materialanskaffning, prover och utvecklingsuppdateringar
Ansvara för organisering och underhåll av CMF-materialbiblioteket
Hålla uppdaterade loggar över material och provstatus
Säkerställa tillgången på "Never-Out-of-Stock"-material i samarbete med Trim Shop
Förbereda och uppdatera presentationsmaterial, databaser och kalkylblad vid behov
Ekonomi & administration
Hantera inköpsrekvisitioner och tillhörande ekonomisk dokumentation
Följa upp fakturor, betalningar och den övergripande CMF-budgeten
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad och organiserad, med ett starkt öga för detaljer som gör att inget faller mellan stolarna. Du är flexibel och proaktiv, och har lätt för att anpassa dig när prioriteringar skiftar och projekten utvecklas. Du kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta över team och kulturer. Med ett serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt behåller du en positiv och professionell attityd även i en snabb miljö. Framför allt är du nyfiken och motiverad, med ett genuint intresse för design, material och samspelet mellan kreativitet och struktur.
Är du vår nästa stjärna?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Utbildning inom Design, Teknik, Företagsekonomi eller liknande område
2-4 års erfarenhet inom fordonsdesign eller en liknande koordineringsroll
Erfarenhet av inköpssystem är meriterande
Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, PowerPoint) och Adobe Creative Suite
Flytande engelska i tal och skrift; kunskaper i svenska eller mandarin är ett plusTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-05-31. Start 2025-12-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35535 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
