Cloud Engineer till Teracom i Stockholm

Vill du arbeta med moderna molnplattformar och säker IT-infrastruktur? Teracom i Stockholm söker en Cloud Engineer!
Hos Teracom får du en central roll i att bygga, optimera och säkra molninfrastruktur i både privata och offentliga moln. Du arbetar nära ett erfaret team av tekniker och arkitekter där kunskapsdelning och innovation är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka tekniska val och strategier.
Vi erbjuder dig
• En spännande och samhällsviktig roll med stora utvecklingsmöjligheter
• Arbete med att stärka och framtidssäkra systemlösningar.
• Möjlighet att ta ansvar och påverka tekniska val och standarder
• En stabil och trygg arbetsgivare med hög säkerhetsmedvetenhet
Det här gör du hos oss
Som Cloud Engineer ansvarar du för drift, optimering och utveckling av molninfrastruktur. Du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa en modern och skalbar IT-miljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Designa, implementera och hantera lösningar i molnplattformar som AWS, Azure och Google Cloud
• Optimera prestanda, säkerhet och tillgänglighet i molnmiljöer
• Automatisera och effektivisera drift genom scripting och verktyg som Terraform och Ansible
• Samarbeta med andra tekniska team för att säkerställa sömlös integration av molntjänster
• Stödja och utbilda interna användare i molnteknologi och best practices
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att arbeta nära erfarna tekniker och arkitekter inom IT-infrastruktur, där kunskapsdelning och lärande är en naturlig del av vardagen. Kulturen präglas av högt i tak, hjälpsamhet och en gemensam strävan efter att utveckla och förbättra verksamhetens IT-miljö.
Vi sitter i fina lokaler på Lindhagensgatan 122 i Stockholm.
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av serverdrift i både privata och offentliga moln, såsom AWS, Azure och Google Cloud. Du har kunskap inom nätverk, säkerhet och virtualisering samt erfarenhet av att arbeta med automatisering och scripting i exempelvis PowerShell, Ansible eller Terraform. Har du erfarenhet av containerteknologier som Docker och Kubernetes är det meriterande.
För att trivas och vara framgångsrik i rollen ser vi att du bör vara prestigelös, hjälpsam och ha god samarbetsförmåga. Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att snabbt identifiera och åtgärda tekniska utmaningar.
För anställning krävs ett godkänd drog- och alkoholtest samt att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs. Detta eftersom anställningen innefattar säkerhetsklassning. Med anledning av detta krävs svenskt alternativt nordiskt medborgarskap.
Så här får vi kontakt
